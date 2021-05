Naturmuseum Solothurn

Mittagsführung und Kinderanlass in der Sonderausstellung "Gipfelstürmer und Schlafmützen"

Mittagsführung zur Sonderausstellung „Gipfelstürmer und Schlafmützen“

Mittwoch, 2. Juni 2021, 12.15 – 13 Uhr

und

Kinder-Workshop „Murmeli ganz nah“

Mittwoch, 2. Juni 2021, 13.45 – 15.45 Uhr

Auf einer geführten Bergtour durch die Sonderausstellung „Gipfelstürmer und Schlafmützen“ erfahren Besucher*innen mehr über die erstaunlichen Anpassungskünste von Tieren und Pflanzen im Gebirge.

Leitung: Joya Müller, Museumspädagogin

Ort: Naturmuseum Solothurn

Der Anlass ist kostenlos, erfordert aber eine Anmeldung (Name und Telefonnummer) unter naturmuseum@solothurn.ch oder 032 622 70 21

Pfiff – und ab in den Bau! Am Kinder-Workshop im Naturmuseum spüren die Kinder die Murmeltiere aber dennoch auf und bringen in Erfahrung, wie es ist, in den Bergen zu überleben.

Leitung: Joya Müller, Museumspädagogin

Für Kinder ab 6 Jahren

Ort: Naturmuseum Solothurn

Der Anlass ist kostenlos, erfordert aber eine Anmeldung (Name und Telefonnummer) unter naturmuseum@solothurn.ch oder 032 622 70 21

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 622 70 21

naturmuseum@solothurn.ch

www.naturmuseum-so.ch