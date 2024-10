Interliving - Eine Marke der Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG

Jetzt kommt Farbe in den Möbelhandel: Möbelmarke Interliving und Online-Farbspezialist MissPompadour starten exklusive Kooperation

Bielefeld/Sinzing (ots)

Interliving, die Möbelmarke des Einrichtungspartnerrings VME, und die Online-Farbfirma MissPompadour starten eine umfassende Marketing- und Vertriebskooperation. Unter dem Co-Branding "MissPompadour x Interliving" wird eine Eigenkollektion an Wandfarben im stationären Möbelhandel lanciert.

Ab Ende des ersten Quartals 2025 wird eine Eigenkollektion bestehend aus 20 Farbnuancen - von mutigen Akzentfarben bis hin zu dezenten, neutralen Tönen - exklusiv in den Möbelhäusern des Einrichtungspartnerring VME verfügbar sein. In rund 120 angeschlossenen Einrichtungshäusern des Möbelverbundes im DACH-Raum, die Interliving in ihrem Sortiment führen, sind dann neben Möbeln für alle Wohnräume auch gleichzeitig die dazu passenden Wandfarben erhältlich. Weitere Möbelhändler des Einrichtungspartnerring VME folgen sukzessive.

Die Kooperation geht dabei über die reine Produktpräsentation hinaus: In den Möbelhäusern bekommen die KundInnen eine umfassende Einrichtungsberatung. Dank mit Farbe dekorierter Interliving Wohnkojen erhalten KundInnen direkt am Point of Sale Ideen für die eigene Gestaltung zuhause. Gleichzeitig werden KundInnen, die auf der Suche nach der passenden Wandfarbe sind, dabei unterstützt, die richtigen Möbel zu wählen, um ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen. Um den Start des eigenen Streichprojekts für die KundInnen so einfach wie möglich zu machen, stehen in den Möbelhäusern neben der Auswahl aus 20 Farben auch diverses Streichzubehör wie Pinsel, Rollen, Klebeband sowie Farbwannen bereit. Auch online ist die Kooperationsmarke verfügbar - per Dropshipping exklusiv über den MissPompadour Onlineshop.

Zwei starke Marken, eine gemeinsame Vision

Mit ihrer gemeinsamen Vision, dass Wohnen und Farbe untrennbar miteinander verbunden sind, stellen Interliving und MissPompadour die Inspiration für die Wohngestaltung in den Mittelpunkt ihrer Kooperation. "Wohnen und Farbe gehören einfach zusammen, das hat nicht nur unser Soft-Relaunch bei Interliving gezeigt", erklärt Jessica Biondi, Leiterin Brandmanagement im Einrichtungspartnerring VME. "Mit der Präsentation unserer Möbel zusammen mit der dazu passenden Farbpalette im stationären Handel schaffen wir ein zusätzliches Einkaufserlebnis und bieten unseren Kunden neue Möglichkeiten, ihre Wohnräume ganz individuell zu gestalten." Bereits im Zuge des Soft-Relaunches im Mai hat sich die Möbelmarke Interliving neu positioniert - moderner, bunter und emotionaler. Die Kooperation mit MissPompadour erweitert dieses Konzept nun um die individuell passende Farbgestaltung.

"Wir haben den Code geknackt, Farbe online zu verkaufen. Es gibt aber immer viele VerbraucherInnen, die eine haptische Vorstellung brauchen, wie man mit dekorativer Farbe das Zuhause gestaltet", so Astrid Reintjes, Gründerin und Geschäftsführerin von MissPompadour. "In den Möbelhäusern haben wir eine großartige Möglichkeit, unsere Farbe zu zeigen und auch die KundInnen zu bedienen, die nicht auf eine Lieferung warten wollen."

Die Partnerschaft zwischen Interliving und MissPompadour wird durch ein gemeinsames, plattformübergreifendes Marketing unterstützt. Dabei bringen beide Marken ihre Expertise im Vertrieb und Marketing zusammen. In einer gemeinschaftlichen Präsentation werden auf der VME-Neuheitenmesse am 27. und 28. November 2024 in Bielefeld die Produkte, POS-Displays, Werbemittel und Kampagne den Händlern, Partnern und der Fachöffentlichkeit gezeigt.

Interliving - Möbel für dich gemacht.

Interliving ist eine von mittelständischen Händlern entwickelte Möbelmarke, die es in rund 200 Möbelhäusern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol zu kaufen gibt. Sie gehört zum umfangreichen Markenportfolio des Möbelverbundes Einrichtungspartnerring VME. Egal, ob Sofas, Betten, Couchtische, Wohnwände oder Kleiderschränke - Interliving Möbel verbinden zeitloses Design mit intelligenten, durchdachten Funktionen. Jedes Möbelstück ist außerdem in zahlreichen Varianten erhältlich und passt sich so spielend jedem neuen Zuhause an. Auf alle Interliving Möbel gibt es fünf Jahre Hersteller-Garantie - sie sind dank ihrer Materialbeschaffenheit, Funktionssicherheit und fachgerechter Verarbeitung langlebige Begleiter. Die Marke soll vor allem Kunden aus der Mitte der Gesellschaft ansprechen und liegt im mittleren Preissegment. Interliving wurde von Deutschland Test für die "höchste Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet und belegt damit laut Umfrage Platz 1 der Möbelmarken.Weitere Informationen zu Interliving finden Sie hier: www.interliving.de

Über die Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG

Seit ihrer Gründung 1964 stärkt die Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld die Marktposition ihrer heute rund 200 Mitgliedsunternehmen, die zusammen über 400 Einrichtungshäuser, Fachmärkte oder Abholmärkte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Slowenien und den Niederlanden betreiben. Dabei sichert der Einrichtungspartnerring VME als Einkaufsgemeinschaft ihren Mitgliedern und deren Kunden nicht nur günstige Einkaufspreise, sondern unterstützt sie auch durch gemeinsame Werbe- und Marketingmaßnahmen, Handelsmarken und vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen. Zur Geschäftsführung des Einrichtungspartnerring VME gehören neben Hauptgeschäftsführer Frank Stratmann auch die Einkaufsgeschäftsführer Jens Westerwelle und Peter Wülfing.

Über MissPompadour

MissPompadour ist eine Farbfirma, die Produkte rund um "selber streichen" in den Bereichen Interior Design, Heimwerken und Garten produziert und online europaweit vertreibt. Das Unternehmen wurde 2019 von den Geschwistern Astrid und Erik Reintjes sowie Niklas Lütteken gegründet und beschäftigt heute ca. 110 Mitarbeitende im remote-only Modus und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Unternehmenssitz ist Sinzing bei Regensburg, die Logistik befindet sich im 10 km entfernten Laaber. Das Tech-Team sitzt in Helsinki. MissPompadour ist als "FOCUS Wachstumschampion 2025" ausgezeichnet worden und gehört damit zu den wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Das hochwertige Eigenmarken-Sortiment umfasst Wandfarben, Kinderzimmerfarben und Kreidefarben mit insgesamt etwa 140 Farbtönen, darüber hinaus eine kuratierte Tapeten-Kollektion sowie Grundierungen und Versiegelungen sowie zahlreiches Streichzubehör. Die Farben werden im Durchschnitt zu 60 Prozent aus biobasierten Inhaltsstoffen und erneuerbaren Bindemitteln hergestellt und ausschließlich in Europa produziert. Darüber hinaus zeichnet ein außergewöhnlich umfangreicher und persönlicher Kundenservice mit individueller Beratung MissPompadour aus. Die Farb-Profis haben über ihre App und ihre Social Media Kanäle eine starke Community und Fangemeinde mit einer kumulierten Reichweite von rund einer Million Followern aufgebaut.Weitere Informationen zu MissPompadour finden Sie hier: www.MissPompadour.com