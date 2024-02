ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Auszeichnung für Dr. Nikolas Stihl

Dr. Nikolas Stihl, STIHL Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender und langjähriger Geschäftsführer von STIHL Tirol, hat das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten. Die Republik Österreich würdigt damit sein Engagement und seine Leistungen in und für Tirol.

Im Auftrag des österreichischen Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen überreichte Generalkonsulin Dr. Eva Maria Ziegler das Ehrenzeichen. Die Übergabe fand am 30. Januar 2024 in der Markenwelt am Stammsitz der STIHL Gruppe in Waiblingen im Beisein von Sebastian Wolf, Oberbürgermeister von Waiblingen, Mag. Bernhard Bachleitner, Bereichsleiter der Austrian Business Agency, der Familie Stihl sowie des STIHL Vorstands statt.

"STIHL Tirol ist eine Erfolgsgeschichte", so Dr. Eva Maria Ziegler. "Ohne das unermüdliche Engagement von Dr. Nikolas Stihl und die bis heute währende enge Beziehung zur Tiroler Belegschaft wäre die Entwicklung keinesfalls so erfolgreich verlaufen."

Dr. Nikolas Stihl dazu: "Diese Auszeichnung ist eine große Ehre. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch für das Unternehmen. Sie unterstreicht die positive Entwicklung und den Stellenwert Tirols in unserem Unternehmensverbund."

STIHL in Tirol: Eine Erfolgsgeschichte

1992 übernimmt STIHL die 1981 gegründete VIKING GmbH in Österreich, einen Gartengerätespezialisten, der 2018 zu STIHL Tirol umbenannt wird. Dr. Nikolas Stihl, der 1992 in das Familienunternehmen eingetreten war, wird 1993 Geschäftsführer der damaligen VIKING GmbH. Unter seiner Leitung verfünffacht die Tochtergesellschaft den Umsatz und wird für die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen Kompetenzzentrum für bodengeführte Gartengeräte und Akku-Produkte. In seiner Funktion als Geschäftsführer eines inzwischen führenden Herstellers von hochwertigen Gartengeräten ist Dr. Stihl von 2002 bis 2006 Präsident der European Garden Machinery Industry Federation (EGMF), Brüssel. 2011 legt er die Geschäftsführung bei VIKING nieder, um den Vorsitz des Holding-Beirats von STIHL und den Vorsitz des Aufsichtsrats der STIHL AG zu übernehmen.