Feierliche Eröffnung des Kitzbüheler Advents

Bis 26. Dezember 2023 immer mittwochs bis sonntags geöffnet.

Kitzbühel Tourismus eröffnete am Mittwoch, den 22. November 2023 gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Kitzbühel, dem Stadtpfarrer und den Turmbläsern der Stadtmusik Kitzbühel feierlich den Kitzbüheler Advent.

Der traditionelle Adventmarkt in der Kitzbüheler Hinterstadt und im Stadtpark ist bis zum 26. Dezember 2023 immer mittwochs bis sonntags von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen gelten Sonderöffnungszeiten: am 24. Dezember von 10:00 bis 14:00 Uhr und am 25. sowie 26. Dezember von 14:00 bis 20:00 Uhr.

Weihnachten wie früher

Kitzbühel ist weit über die Landesgrenzen als Destination mit Tradition und außergewöhnlichem Charme bekannt. Vor allem in der Adventzeit, wenn die über 750 Jahre alte Innenstadt und der Stadtpark beim Kitzbüheler Advent im weihnachtlichen Glanz erstrahlt und ihr eigenes Wintermärchen erzählt, geht für BesucherInnen der lang ersehnte Wunsch nach vorweihnachtlicher Ruhe und Idylle in Erfüllung.

Der Duft von heißen Maroni und Früchtepunsch liegt in der Luft. Beim traditionsreichen Kitzbüheler Advent werden Kindheitserinnerungen geweckt. An zahlreichen liebevoll dekorierten Ständen finden sich regionale Köstlichkeiten und traditionelle Handwerkskunst. Glühwein wird aus den eigens gestalteten Adventtassen getrunken, während Auftritte heimischer Chöre und Musikgruppen für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen. Auch für die Kleinen gibt es viel zu erleben: beim Kinderprogramm in der Kinderbastelalm, beim Lauschen der Weihnachtsmärchen oder bei einer Fahrt auf dem historischen Karussell. Etwas ganz Besonderes ist das Christkindlpostamt in Kitzbühel. Kinder, und natürlich auch Erwachsene, haben an diesem zauberhaften Ort die Möglichkeit, ihren Wunschzettel direkt an das Christkind zu senden.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über die abermals erfolgreiche Umsetzung dieser Veranstaltung: „Der Kitzbüheler Advent ist für uns ein gemeinschaftliches Herzensprojekt. Im oftmals hektischen Alltag ist es umso wichtiger, qualitative Auszeiten zu schaffen und gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu begehen.“

Stimmungsvolles Programm

Beim Nikolauseinzug am 06. Dezember 2023 um 17:00 Uhr lässt sich das Warten auf den Heiligabend für die Kleinsten verkürzen Das jährliche Highlight sind die beiden Live-Konzerte der bekannten Wiltener Sängerknaben, einem der traditionsreichsten und renommiertesten Knabenchöre Europas, die bei ihren Auftritten am 08. Dezember 2023 eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Traditionell erklingen an den geöffneten Tagen auch die lieblichen Klänge des Glockenspiels der Katharinenkirche um 20:00 Uhr.

Weitere Programmpunkte erwarten BesucherInnen in den umliegenden Orten: vom begehbaren Adventkalender in Reith über einen romantischen Adventnachmittag im Wildpark Aurach bis zur Jochberger Advent-Roas.

Alle Programmpunkte und Veranstaltungs-Highlights aus Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg finden Sie unter advent.kitzbuehel.com

