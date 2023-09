Kitzbühel Tourismus

#wirsindKitzbühel präsentiert KITZ Kulinarik x Piemont 2023

Bild-Infos

Download

Kitzbühel (ots)

Ein Ergebnis des von Kitzbühel Tourismus initiierten Markenbildungsprozesses.

Kitzbühel Tourismus setzt im Herbst einen weiteren kulinarischen Schwerpunkt und veranstaltet zum dritten Mal ein kulinarisches Kooperationsprojekt mit dem Piemont.

Nach dem Auftakt in den Kitzbüheler Genussherbst Anfang September trifft Mitte Oktober KITZ Kulinarik auf die italienische Region Alba, die für ihre kulinarischen Schätze bekannt ist.

Kitzbühel trifft Piemont

Hochqualitative Produkte, engagierte GastronomInnen und regionale ProduzentInnen - all das sind die Zutaten für genussfreudige Tage im Kitzbüheler Stadtpark. Bei KITZ Kulinarik x Piemont treffen Kitzbüheler Spezialitäten von 12. bis 15. Oktober 2023 auf Produkte aus dem Piemont.

Das qualitativ hochwertige Veranstaltungskonzept lädt von Donnerstag bis Sonntag bereits zum dritten Mal zum Schlendern, Verkosten und Mitnehmen in den Stadtpark Kitzbühel und präsentiert lokale Produkte aus Kitzbühel und Alba mit erzählbaren und zugleich erlebbaren Geschichten.

Die innovative Kooperation der beiden Genussregionen kreiert neue Geschmackserlebnisse. Neben lokalen Kitzbüheler Köstlichkeiten bietet das Piemont das Beste aus Alba, vor allem den weltberühmten weißen Alba-Diamanten sowie zahlreiche exquisite und qualitativ-hochwertige Trüffelspezialitäten an. Feinschmeckerherzen genießen weitere typische Erzeugnisse wie Haselnüsse, Tajarin und Reis aus dem Baraggia-Gebiet. Besondere Weine aus dem Langhe-Terrior wie Barolo, Barbaresco und Nebbiolo d’Alba runden neben exklusiven Aperitivi und Grappe das kulinarische Geschmackserlebnis ab.

Auf dem Menüplan steht bei KITZ Kulinarik x Piemont eine facettenreiche Bandbreite an Gerichten: vom Kitzbüheler Bio-Ei mit Spinat und weißem Alba-Trüffelschaum über Tagliolini mit frisch geriebenem Alba-Trüffel bis hin zu Kalbsragout mit Trüffel-Mousseline und Geschmortem Ossobuco mit Wurzelgemüse und getrüffeltem Sellerie-Püree. Auch Gerichte wie Risotto in Kinara, Gnocchi di Patate und Antipastiteller werden an den Ständen im Stadtpark angeboten.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich auf das bevorstehende KITZ Kulinarik x Piemont-Wochenende: „Die Präsentation kulinarischer Köstlichkeiten unserer regionalen Betriebe in Kooperation mit Partnern aus dem Piemont fügt sich harmonisch in die Umsetzung des Erfolgsmusters Culinary Delights im Rahmen des Markenbildungsprozesses #wirsindKitzbühel. KITZ Kulinarik x Piemont ist Teil unserer herbstlichen #Genussmoment-Kampagne, um diese besondere Jahreszeit mit ihren sportlichen und kulinarischen Möglichkeiten verstärkt in das Schaufenster zu stellen.“

Donnerstag, 12. Oktober 2023 | 14:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 13. Oktober 2023 | 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag, 14. Oktober 2023 | 10:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag, 15. Oktober 2023 | 10:00 bis 19:30 Uhr

TIPP | Workshops

Nach dem großen Erfolg der letzten Ausgabe werden BesucherInnen bei KITZ Kulinarik x Piemont verschiedene Workshops angeboten, bei denen sie unter kompetenter Anleitung die Geheimnisse der charakteristischen Produkte der Region entdecken können: Wein, Haselnüsse, Reis aus Baraggia, Trüffelprodukte und vieles mehr.

In diesen Workshops erfahren interessierte TeilnehmerInnen mehr über die Herkunft sowie Herstellung dieser einzigartigen Produkte und können die faszinierende Welt der piemontesischen Weine wie Nebbiolo, Barbera oder Arneis erkunden, die köstlichen Haselnüsse aus der Region probieren, die Eigenschaften der verschiedenen Reissorten aus Baraggia wie Carnaroli oder Arborio kennenlernen und die besonderen Trüffelprodukte aus Alba entdecken.

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos und ohne Anmeldung zu den festgesetzten Zeiten möglich.

Kitzbühel trifft Piemont Alle Informationen zu KITZ Kulinarik x Piemont 2023