PRESSEMITTEILUNG: CARL F. BUCHERER LANCIERT NEUE UHR FÜR DEN MANTA TRUST.

EINE NEUE UHR FÜR DEN MANTA TRUST: MIT DER LEUCHTEND GRÜNEN PATRAVI SCUBATEC VERDE UNTERSTÜTZT CARL F. BUCHERER DIE ARBEIT DER ORGANISATION IN ECUADOR.

Gesunde Ozeane mit artenreichen Ökosystemen sind von essenzieller Bedeutung für das Wohlergehen des Planeten. Aus diesem Grund unterstützt Carl F. Bucherer bereits seit 2013 die Arbeit des Manta Trust. Mit der Patravi ScubaTec Verde leistet CFB auch in diesem Jahr wieder einen Beitrag zur Arbeit dieser gemeinnützigen Organisation: Für 2023 ist eine Forschungsexpedition nach Ecuador geplant, der Heimat der weltweit grössten Population ozeanischer Mantas.

Infolge der Überfischung der Meere gehören Manta- und Teufelsrochen zu den bedrohten Arten, doch mit der Hilfe von CFB entdeckt der Manta Trust immer wieder Neues und Spannendes über diese geheimnisvollen, charismatischen und intelligenten Meeresbewohner, die unter allen Fischarten das grösste Gehirn haben. Mit seiner Arbeit – zu der auch die Unterstützung örtlicher Meeresschutzinitiativen in Zusammenarbeit mit Inselbewohnern im Indischen und Pazifischen Ozean gehört – kämpft der Manta Trust erfolgreich gegen Überfischung und für den Schutz des natürlichen Lebensraums der Mantas.

Seit nunmehr einem Jahrzehnt unterstützt CFB die Organisation durch die Finanzierung von ökologischen Studien, Forschungsexpeditionen und Meerespädagogikprogrammen. Darüber hinaus kreiert die Schweizer Uhrenmanufaktur seit einigen Jahren spezielle Taucheruhren zu Ehren des Manta Trust und spendet einen Teil des Verkaufserlöses direkt an die Wohltätigkeitsorganisation.

Für Aktive auf, im und unter Wasser

Wie der Name schon andeutet, präsentiert sich die Neuheit von 2023, die Patravi ScubaTec Verde, in einem atemberaubenden Grünton – vom lackierten Zifferblatt (mit fein ausgearbeitetem Wellenmuster) über die farblich abgestimmte Lünette bis zum passenden Kautschukarmband mit Textileinsatz aus recyceltem PET. Inspiriert wurde das Design von dem intensiven Grün der Gewässer rund um die Isla de La Plata – einer kleinen Insel ca. 40 km vor der ecuadorianischen Küste, an der sich jedes Jahr im August und September über 22 000 ozeanische Mantas versammeln.

Die Gruppe ist zehnmal grösser als jede andere Subpopulation dieser Spezies auf der Welt. Im August 2023 reist ein Team aus Wissenschaftlern des Manta Trust und von Proyecto Mantas Ecuador auf die Isla de la Plata, um diese aussergewöhnliche Population zu erforschen; CFB übernimmt die Finanzierung der Expedition.

Die Patravi ScubaTec Verde eignet sich perfekt für einen solchen Einsatz.

Die Uhr bietet eine hervorragende Wasserdichtigkeit von 50 bar – die höchste im Portfolio von CFB –, wasserfeste Dichtungen und eine verschraubte Krone sowie ein automatisches Heliumventil, das beim Ab- und Auftauchen Gas entweichen lässt, um eine Beschädigung des Gehäuses zu verhindern. Das dicke Saphirglas ist auf beiden Seiten entspiegelt. Die Zeiger und Indizes sind mit Super-LumiNova® gefüllt, so dass die Uhr selbst in grosser Tiefe gut ablesbar ist; auch die einseitig drehbare Lünette ist zur besseren Orientierung mit einer Super-LumiNova-Markierung versehen. Die fein verstellbare Faltschliesse mit Tauchverlängerung sorgt für eine praktische Handhabung unter Wasser.

Transponder zum Aufzeichnen von Schwimmbewegungen

Mit Flügelspannen von teilweise über sechs Metern sind ozeanische Mantas die grössten Exemplare unter den Mantarochen. Sie gelten als bedroht und stehen auf der Roten Liste der International Union for the Conservation of Nature.

Das Forschungsteam in Ecuador wird mit den Mantas tauchen, Fotos von ihnen machen, um einzelne Tiere zu identifizieren und sie mit Transpondern ausstatten, um ihre Bewegungen nachzuverfolgen, auch nachdem sie die Isla de la Plata verlassen haben. Auf diese Art können die Wissenschaftler die Gesundheit der Population überwachen, ergründen, warum es die Tiere ausgerechnet an diesen Ort zieht und mehr über den Einfluss des Menschen auf die Rochen und ihren Lebensraum lernen. Indem sie die Menschen vor Ort mit einbeziehen und immer wieder auf die Bedeutung der Mantas und ihre Rolle für den Erhalt eines gesunden marinen Ökosystems hinweisen, hoffen die Forschenden, weitere Unterstützung für den Schutz dieser gefährdeten ozeanischen Mantas zu gewinnen.

Eine Uhr für alle Wassersportbegeisterten

Neben ihren Eigenschaften als Taucheruhr ist die Patravi ScubaTec Verde auch ein idealer Begleiter für Wassersportler, die lieber an der Oberfläche bleiben und für alle anderen Outdoorbegeisterten, die mit Vorliebe unter freiem Himmel unterwegs sind. Und da ein Teil des Verkaufserlöses jeder Uhr direkt an den Manta Trust geht, zeigt der Träger einer Patravi ScubaTec Verde unmissverständlich, dass ihm der Schutz der Meere und des Planeten am Herzen liegt.

Facts and Figures Patravi ScubaTec Verde:

Referenznummer:

00.10632.23.93.01

Werk:

Automatik, Kaliber CFB 1950.1, COSC-zertifizierter Chronometer, Durchmesser 26,2 mm, Höhe 4,6 mm, 25 Steine, Gangreserve 38 Stunden

Funktionen:

Datum, Stunde, Minute, Sekunde

Gehäuse:

Edelstahl, Lünette aus Edelstahl/Keramik, automatisches Heliumventil, verschraubte Krone, beidseitig entspiegeltes Saphirglas, wasserdicht bis 50 bar (500 m) Durchmesser 44,6 mm, Höhe 13,45 mm

Zifferblatt:

Grün lackiertes Zifferblatt mit Wellenmuster, rhodinierte, mit Super-LumiNova® gefüllte Indizes

Zeiger:

Rhodinierte Zeiger mit Super-LumiNova®-Füllung

Armband:

Grünes Kautschukarmband mit Textileinsatz aus recyceltem PET, Taucherfaltschliesse aus Edelstahl

Texte und Bilder können hier kostenlos heruntergeladen werden:

https://press.carl-f-bucherer.com/patravi-scubatec-verde

Über Carl F. Bucherer

Carl F. Bucherer entwickelt seit 1888 Uhren und ist international bekannt für Qualität, Innovationskraft und Pioniergeist. CFB ist eine der wenigen noch verbliebenen unabhängigen Schweizer Uhrenmanufakturen in Familienbesitz und wird mittlerweile in dritter Generation von Jörg G. Bucherer geführt. Die Uhren der Marke entwickeln sich immer weiter und vereinen dabei zeitgenössischen Stil und modernste Materialien mit höchster Präzision und herausragender Funktionalität.

Jeder Zeitmesser wird in den firmeneigenen Werkstätten in der Schweiz entworfen, entwickelt und von Hand montiert. Viele Uhren werden dabei von den Uhrwerken von CFB angetrieben, die alle vollständig in der eignen Manufaktur konstruiert und hergestellt werden. Die Marke ist auch Marktführer auf dem Gebiet der peripheren Technologie, denn der Hersteller hat nicht nur einen peripheren Aufzug patentiert, sondern auch ein «schwebendes Tourbillon» in einem peripher gelagerten Käfig sowie einen peripher geführten Gangregler für eine Minutenrepetition.

Seit den Anfängen steht CFB für eine international ausgerichtete, vorausschauende Denkweise und ergründet die Zeit aus der Perspektive von Uhrenliebhabern auf der ganzen Welt. Heute demonstriert das Unternehmen seine über Generationen weiterentwickelte Kompetenz mit Einzelhandelsauftritten auf vier Kontinenten. Dieses globale Netzwerk erinnert die Welt stets daran, was die handwerkliche Schweizer Uhrmacherkunst noch immer so besonders macht.

Carl F. Bucherer – Exploring Time

