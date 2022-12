ADAC erwirbt die Markenrechte der DTM

München (ots) - Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung des ADAC e.V. in München: Stefan Müller (51), seit April 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung, verlässt auf eigenen Wunsch den Automobilclub zum 1. August 2012. Er übernimmt eine neue Führungsposition in der Automobilindustrie. Müller hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zu den ...

