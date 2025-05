LIDL Schweiz

Lidl Schweiz: Jetzt kommt die günstigste Kaffee-Kapsel der Schweiz

Bild-Infos

Download

Weinfelden (ots)

Die Kaffee-Preise kommen ins Rollen - Lidl Schweiz sorgt für guten Geschmack zum besten Preis und senkt die Preise für Kaffee-Kapseln über 30 Prozent dauerhaft. Damit kosten die Kapseln neu unter 10 Rp. Lidl Schweiz bleibt seiner Tradition treu und untermauert mit der Preisoffensive erneut seinen Anspruch nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis im gesamten Schweizer Detailhandel.

Die Weltmarktpreise für Kaffee-Rohstoffe sind in Bewegung: Seit einem mehrjährigen Hoch ist die Rohstoff-Situation angespannt. Ungeachtet dessen setzt sich Lidl Schweiz erneut für die Kundinnen und Kunden ein und senkt die Preise der Kaffee-Kapseln deutlich. Per Freitag, 30. Mai steht die günstigste Nespresso-Kompatible Kapsel® der Schweiz in den Lidl Regalen. Neu kostet eine Kaffee-Kapsel unter 10 Rappen und ist damit 30 Prozent günstiger wie bisher.

Kapselsystem Lidl bisher Lidl neu Nespresso 15.66 9.98 Delizio 15.70 10.78 Dolce Gusto 25.94 16.81 *Preise pro 100 Kapseln

"Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ist es uns wichtig, Kaffee in bester Qualität zu erschwinglichen Preisen anzubieten", sagt Andreas Zufelde, Leiter Einkauf bei Lidl Schweiz und ergänzt: "Bereits vor Jahren haben wir die günstigste Kaffeekapsel auf den Markt gebracht, weil wir uns für tiefe Preise einsetzen. Dieses Versprechen halten wir bis heute ein und reduzieren die Preise der Kaffee-Kapsel erneut. Dieser Schritt ist auch ein Dank an unsere Kundinnen und Kunden, die uns in den letzten Jahren treu waren und zu unserem erfolgreichen Wachstum in der Schweiz beigetragen haben."

Preistransparenz, Konsumentenwohl- und Verantwortung

Trotz hoher Börsenpreise für Arabica und Robusta investiert Lidl Schweiz bewusst in tiefe Preise, um seinen Kundinnen und Kunden weiterhin unschlagbare Preise zum besten Preis-Leistungsangebot der Schweiz zu bieten. Darüber hinaus setzt sich Lidl Schweiz nicht nur für tiefe Preise ein, sondern auch für fairen Kaffee: Alle Kaffeekapseln enthalten zertifizierten Kaffee aus nachhaltigem Anbau und sind Rainforest Alliance zertifiziert. Dadurch garantiert Lidl Schweiz bessere Bedingungen für Produzentinnen und Produzenten - sowie umweltschonende Anbaumethoden.

Garantiert guter Geschmack

Jede Lidl Nespresso kompatible Kaffee-Kapsel® steht für sorgfältige Röstung, charaktervolle Aromen und geprüfte Qualität. Ob Espresso, Lungo oder Ristretto - unsere Sorten bieten vollen Geschmack zum kleinen Preis und mit gutem Gewissen.

Mehr zu unserem Angebot, den aktuellen Kaffee-Preistrends und unserer Verantwortung entlang der Lieferkette finden Sie auf unserer Homepage: lidl.ch