Moove

Moove kooperiert mit Waymo, um die Zukunft der urbanen Mobilität neu zu definieren

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Moove, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Mobilitätslösungen schließt eine bahnbrechende Flottenpartnerschaft mit Waymo, dem weltweit führenden Unternehmen für autonomes Fahren. Diese Zusammenarbeit ist die erste kommerzielle Partnerschaft dieser Art für die Waymo One App.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Moove die vollständig autonome Flotte von Waymo verwalten und disponieren, beginnend mit dem Betrieb in Phoenix im Jahr 2025 und der Expansion nach Miami im Jahr 2026. Moove wird die Verantwortung für den Flottenbetrieb, die Einrichtungen und die Ladeinfrastruktur übernehmen und damit den reibungslosen Betrieb der rein elektrischen, selbstfahrenden Fahrzeuge von Waymo sicherstellen. Waymo wird seinen Service weiterhin über die Waymo One App anbieten und für die Validierung und den Betrieb seiner autonomen Fahrtechnologie – dem Waymo Driver – verantwortlich bleiben.

Ryan McNamara, Vice President of Operations bei Waymo, erklärt: „Wir freuen uns, mit Moove in Phoenix und später in Miami zusammenzuarbeiten und ihre Erfahrung im Bereich des mobilitätsorientierten Flottenmanagements mit unserem wachsenden Waymo One-Service zu kombinieren. Gemeinsam werden wir den Fahrgästen sichere, reibungslose Fahrten bieten und im Laufe der Zeit schneller und kosteneffizienter skalieren, wobei die Sicherheit weiterhin im Vordergrund steht."

Während Moove in den Bereich der autonomen Fahrzeuge expandiert, bleibt das Unternehmen seinen bestehenden Kunden in den aufstrebenden Märkten treu. Das Unternehmen wird auch weiterhin sein Vorzeigeprodukt Drive-to-Own (DTO) anbieten, das unterversorgten Mobilitätsunternehmern den Zugang zum Fahrzeugeigentum erleichtert und ihnen so zum geschäftlichen Erfolg verhilft.

Autonome Fahrzeuge versprechen eine transformative Zukunft, in der Ineffizienzen, Sicherheitsbedenken und Umweltprobleme herkömmlicher Mobilitätssysteme adressiert werden können. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation fordern Verkehrsunfälle jedes Jahr etwa 1,19 Millionen Menschenleben und gehören damit zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Gemeinsam genutzte autonome Mobilitätslösungen bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Verkehrsbelastung in den Städten zu verringern, die Sicherheit zu erhöhen und nachhaltigere Städte zu entwickeln. Die Expertise von Moove im Flottenmanagement wird Waymo helfen, sich auf die Weiterentwicklung der innovativen Waymo Driver Technologie zu konzentrieren und gleichzeitig sichere, zuverlässige und nachhaltige Erlebnisse für die Fahrer bereitzustellen.

Ladi Delano, Mitbegründer und Co-CEO von Moove, kommentiert: „Die Vermittlung von Fahrten hat die urbane Mobilität in den letzten 15 Jahren grundlegend verändert, doch das Kerngeschäft ist weitgehend unverändert geblieben. Waymos sicherer, zuverlässiger und bequemer Waymo One Service ist führend in der autonomen Technologie, und gemeinsam treiben wir einen bedeutenden Wandel in der urbanen Mobilität voran. Wir sind stolz darauf, mit Waymo zusammenzuarbeiten und unser operatives Know-how einzubringen, um diese Transformation zu ermöglichen.

Wir wissen, dass es bei der Mobilität kein Universalkonzept für alle gibt. Während wir in den USA in den Bereich der autonomen Fahrzeuge expandieren, bleiben wir unseren Kunden auf der ganzen Welt treu, wo wir weiterhin unsere einzigartigen Finanzierungslösungen für unterversorgte Mobilitätsunternehmer anbieten werden."

Der Markteintritt von Moove in den USA ist Teil einer umfassenderen Strategie für den Aufbau der weltweit größten Flotte und der besten Technologien, die Mobilitätsplattformen antreiben. Beschleunigt wurde das Wachstum von Moove durch die globale Partnerschaft mit Uber und die Unterstützung führender Investoren, darunter Uber, die sich an der Serie-B-Finanzierung im Jahr 2024 beteiligten. Mit Niederlassungen in 12 Märkten in Afrika, dem Nahen Osten, Europa, Asien und Lateinamerika hat Moove bereits mehr als 30.000 Mobilitätsunternehmern weltweit geholfen, die mehr als 50 Millionen Fahrten mit von Moove finanzierten Fahrzeugen durchgeführt haben.

Informationen zu Moove Moove baut die weltweit größte Flotte auf und entwickelt die besten Technologien, die Mobilitätsplattformen antreiben. Das Flaggschiffprodukt Drive-to-Own (DTO) demokratisiert den Zugang zum Fahrzeugbesitz mit einem revolutionären umsatzbasierten Finanzierungsmodell, das unterversorgten Mobilitätsunternehmern zum Erfolg verhilft.

Mit Niederlassungen in 12 Städten in Afrika, dem Nahen Osten, Europa, Asien und Lateinamerika expandiert Moove nun in den Bereich der autonomen Fahrzeuge durch Partnerschaften mit Branchenführern wie Waymo. Moove verändert die Mobilität, um sie sicherer, effizienter und für alle zugänglich zu machen, und schafft zugleich nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten in der prosperierenden Mobilitätsbranche.

Bis heute hat Moove eine bemerkenswerte globale Wirkung entfaltet:

Die wichtigsten Fakten