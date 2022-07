LIDL Schweiz

Defibrillatoren in allen Filialen von Lidl Schweiz

Jede Sekunde zählt

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz ist sich der Wichtigkeit von Ersthelfenden bei einem Herzstillstand bewusst. Der Detailhändler hat deshalb neu alle Schweizer Filialen mit Defibrillatoren ausgestattet. Der Defibrillator kann im Notfall von allen Personen benutzt werden. Zusätzlich gibt es ausgebildete Nothelfer in jeder Filiale.

Laut der Schweizer Herzstiftung erleiden jährlich ungefähr 8'000 Personen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. In diesem Moment zählt jede Sekunde. Lidl Schweiz übernimmt hier gesellschaftliche Verantwortung und stellt in allen Filialen einen Defibrillator zur Verfügung. Dieser darf von allen genutzt werden. Ebenfalls gibt es in jeder Filiale ausgebildete Nothelfer, die im Ernstfall Unterstützung leisten. Der Defibrillator kann aber grundsätzlich von jeder Person bedient werden.

Alle können helfen

Um noch mehr auf das Thema aufmerksam zu machen, führt Lidl Schweiz bereits im zweiten Jahr mit dem Rettungsdienst AAA Alpine Air Ambulance die Sensibilisierungskampagne "Wir retten Leben" durch. Ziel dabei ist, möglichst vielen Menschen eine gute Handlungsanleitung für Notfallsituationen zu geben und ihnen damit die Angst davor zu nehmen, sich im Ernstfall falsch zu verhalten. Für die kommenden Events in Willisau (16. Juli), Payerne (13. August), Wangs (17. August), Frauenfeld (10. September) und Sant'Antonino (24. September) verlegt die AAA jeweils eine Basis zur Lidl-Filiale: Ein Rettungshelikopter wird in Filialnähe stationiert und startet von dort aus zu Einsätzen. Auch zeigen Mitarbeitende des Rettungsdiensts, wie man im Notfall helfen kann.