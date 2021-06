LIDL Schweiz

Lidl Schweiz nimmt regionale Biere ins Sortiment auf

Ausweitung regionales Angebot

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz wird regionaler und bietet neu regionale Schweizer Biere an. Je nach Region wird ein lokales Bier angeboten. So wird beispielsweise in Filialen im Raum Solothurn neu "Solothurner Öufi" und in der Zentralschweiz "Eichhof" zu finden sein. Insgesamt bietet Lidl Schweiz in acht Regionen lokale Biere an.

Die Schweiz bietet eine Vielfalt an regionalen Bieren. Je nach Region bestehen Vorlieben, wenn es um den Genuss von hopfenhaltigen Getränken geht. Als in der Schweiz verankerter Lebensmittelhändler will Lidl Schweiz diese Vielfalt fördern und erweitert sein Angebot. So hat Lidl Schweiz in 8 verschiedenen Regionen neu lokale, heimische Biere ins Sortiment aufgenommen.

Dazu gehören regionale Biere wie Solothurner Öufi, Cardinal Blonde, Rugenbräu, Falkenbier, Blonde des Romands, Eichhof, Ittinger Amber und Calanda. Die Biere stammen jeweils von lokalen Schweizer Lieferanten und sind zu Lidl-typisch günstigen Preisen erhältlich.