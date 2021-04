LIDL Schweiz

"klein aber fein" Käse-Lieferant schafft als Erster den Sprung ins Lidl-Sortiment

"Stärnächäs"

Weinfelden (ots)

Der Stärnächäs aus der Käserei Gabriel aus Oberbüren (SG) schafft den Sprung dauerhaft im Sortiment von Lidl Schweiz aufgenommen zu werden. Der extra-würzige Käse war bereits 2016 zum ersten Mal im Rahmen der "klein aber fein"-Aktion in den Lidl-Filialregalen und ist jetzt dauerhaft in allen 151 Lidl-Filialen erhältlich.

Lidl Schweiz hat schon vor Jahren damit begonnen spezielle, typisch schweizerische Spezialitäten auch einer grösseren Kundschaft zugänglich machen. So entstand die Aktion "klein aber fein". Seit 2016 bringt der Detailhändler seltene kulinarische Spezialitäten von Schweizer Kleinbetrieben während mehreren Wochen im Jahr in alle Lidl-Filialen in der Schweiz.

Eine besondere Erfolgsgeschichte bringt der "Stärnächäs" der Käserei Gabriel aus Oberbüren SG. Die extra-würzige Käsespezialität war bereits 2016 zum ersten Mal im Rahmen der "klein aber fein"-Aktion in den Lidl-Filialregalen. Nach weiteren erfolgreichen Aktionen in den letzten Jahren konnte der an den World Cheese Awards mehrfach mit Gold und Super Gold ausgezeichnete Käse jetzt sogar ins Standardsortiment aufgenommen werden. Der Käse wird ab 7. April dauerhaft in allen 151 Filialen erhältlich sein.

Mit viel Liebe zum Detail und dem nötigen Know-how werden in der Käserei Gabriel täglich hochwertige Naturkäse hergestellt. Seit über 100 Jahren existiert die Käserei, seit bald 50 Jahren wird sie von der Familie Gabriel betrieben. Die Milch stammt von 30 Lieferanten aus der nahen Umgebung und wird täglich frisch eingesammelt. Marcel Gabriel, Inhaber der Käserei, freut sich über die Aufnahme seines Artikels ins Sortiment: "Das ist für uns sehr erfreulich. So können wir unseren feinen Stärnächäs dank Lidl Schweiz den Leuten in allen Regionen des Landes zugänglich machen. Wir wünschen 'en Guete'."

Simon Keller, zuständig für Käse bei Lidl Schweiz: "Dass wir diese Spezialität aus Oberbüren permanent in unser Sortiment aufnehmen können, freut mich ganz besonders. Mit dem 'Stärnächäs' weiten wir unser Angebot an hochqualitativen Schweizer Käsen um einen weiteren sehr speziellen Artikel aus."