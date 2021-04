LIDL Schweiz

Lidl Schweiz lanciert grösste Grillkampagne seit Markteintritt

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz lanciert die grösste Grillkampagne in seiner Firmengeschichte. Das Angebot von Lidl Schweiz besteht dabei während der Grillsaison aus über 100 speziellen Grillartikel unter einheitlicher Designführung. Mit dabei ist Lidl-Markenbotschafter René Schudel, der zahlreiche Rezepte und neue Ideen rund ums Grillieren beisteuert. Die Kampagne startet am heutigen 12. April.

Mit einer grossangelegten Grillkampagne weitet der Detailhändler Lidl Schweiz sein Sortiment saisonal aus. So werden ab heute, den 12. April, über 100 spezielle Grillartikel und über 200 weitere grillaffine-Produkte in allen 151 Lidl-Filialen zu finden sein. Damit für jeden das richtige dabei ist, weitet Lidl Schweiz sowohl sein Angebot an Fleischprodukten mit beispielsweise Tomahawk- oder Flanksteaks in Richtung der passionierten Griller aus, bietet aber gleichzeitig auch im veganen und vegetarischen Bereich so viel Vielfalt wie nie zuvor. So bietet Lidl Schweiz neu vegetarische Grillwürste, Grillsteaks sowie diverse Grillkäse an.

Alle Produkte werden in einem eigens eingerichteten Sortimentsbereich unter dem Namen "We love BBQ" zu finden sein. Zudem wird Lidl Schweiz im Non-Food und Near-Food Bereich ab dem 29. April zahlreiche passende Grillartikel anbieten, wie z.B. Spareribs-Halter, Eisen-Grillpfannen und Kugel- sowie Gasgrillwagen.

Markenbotschafter René Schudel liefert dazu feine Rezepte sowie Tipps und Tricks rund ums Grillieren. Diese sowie jede Menge weiterer Inspirationen finden interessierte Kundinnen und Kunden unter https://www.lidl.ch/extras/we-love-bbq oder im neu kreierten Grill-Booklet, welches in limitierter Auflage in den Lidl Filialen ausliegt.

Abgerundet wird das Konzept durch Wettbewerbe und Verlosungen. Zu gewinnen sind beispielsweise ein BMW, ein Weber Grill Genesis sowie diverse Lidl-Einkaufsgutscheine.

Tierwohl

Im Fleischbereich achtet Lidl Schweiz speziell auf die Schweizer Herkunft. Hier sind die Tierwohlstandards hoch und die Lieferwege kurz. So führt Lidl Schweiz seit Markteintritt eine Vielzahl sorgfältig ausgewählter Schweizer Produkte, insbesondere aus der Schweizer Landwirtschaft. Rund 80 Prozent des dauerhaft verfügbaren Frischfleischs stammt aus der Schweiz. 87 Prozent des kompletten Frischfleischsortiments wurde mindestens nach dem Standard des Schweizer Tierschutzgesetzes gehalten. Das gesamte Schweizer Frischfleisch ist zudem "Suisse Garantie"-zertifiziert. Über das gesamte Sortiment betrachtet erzielt Lidl Schweiz über 50 Prozent seines Umsatzes mit Produkten aus der Schweiz.

Verzicht auf Plastik

Der Umwelt zuliebe verzichtet Lidl Schweiz komplett auf Plastik im Einwegbereich. Einwegbesteck bietet Lidl Schweiz ausschliesslich aus wiederverwertbaren, alternativen Materialien an. Dazu weitere Informationen unter: https://gesagt-getan.lidl.ch/de/detail/Auslistung-von-Einwegprodukten-aus-Plastik.

Weitere Infos, Rezepte von René Schudel, Wettbewerbe und Tipps und Tricks rund ums Grillieren unter: www.lidl.ch/we-love-bbq