LIDL Schweiz

Der Kult-Sneaker von Lidl kommt zurück... streng limitiert, aber nicht alleine!

Aktion ab 5. April

Weinfelden (ots)

Nach dem einschlagenden Erfolg der ersten Aktion im Juli 2020 bringt Lidl Schweiz den Lidl Sneaker zurück in die Regale. In der streng limitierten Spezialaktion werden ausserdem Lidl-Sportsocken und Lidlletten - Lidl-Schlarpen - angeboten. Verfügbar sind die Artikel ab Ostermontag, 5.April.

Ursprünglich als Aprilscherz gedacht, wurde der mittlerweile bekannte Lidl Sneaker im Herbst 2019 in Echt produziert und in einer streng limitierten Auflage von 400 echten Lidl Sneakers in den Filialen in Deutschland angeboten. Im Juli 2020 folgte der Verkauf in der Schweiz. Der Andrang auf den Sneaker war überaus gross: In den meisten Lidl-Filialen in der Schweiz war das Trendprodukt am ersten Verkaufstag ausverkauft und vor mehreren Filialen haben sich Warteschlagen gebildet. Aufgrund des grossen Erfolgs des Trendschuhs versteigerte Lidl Schweiz den Sneaker aus dem Originalspot. Das höchste Gebot lag bei unglaublichen 656 Franken - 43 Mal mehr als der Verkaufspreis. Lidl Schweiz erhöhte den Betrag auf 2000 CHF und spendete den Erlös an das Schweizerische Rote Kreuz.

Ab Ostermontag, den 5. April, bringt Lidl Schweiz das Produkt erneut in die Filialen. Zusätzlich werden einzigartige Lidl-Sportsocken sowie Lidlletten (Lidl-Schlarpen) erhältlich sein. Die Sneaker sind in den Grössen 37-40 für Damen und 41-46 für Herren erhältlich und kosten 14.99 Franken. Die Sportsocken aus Baumwolle kommen in den Unisex-Grössen 35/38 bis 43/46 und sind für 2.99 Franken erhältlich. Die sogenannten Lidlletten gibt es in den Grössen 37-41 für Damen und 41-46 für Herren erhältlich und kosten 6.99 Franken. Alle Produkte sind in einer limitierten Auflage erhältlich.

Am Ostermontag haben nicht alle Lidl-Filialen in der Schweiz geöffnet. Offen sind einzelne Filialen darunter Visp, Conthey, Brig, Sierre, Bulle, Collombey, Martigny, Matran, Marly, Givisiez, Düdingen, Matten bei Interlaken, Sarnen und Emmenbrücke. Am 6. April haben alle Filialen standardmässig geöffnet und die Artikel im Verkauf.