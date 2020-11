LIDL Schweiz

Lidl Schweiz spendet 20'000 CHF an Caritas-Markt

Unterstützung während Corona-Zeiten

WeinfeldenWeinfelden (ots)

Lidl Schweiz übergibt eine Spende von 20'000 Franken an Caritas- Markt. Die Corona-Zeit trifft vor allem Armutsbetroffene besonders schwer. Durch die Spende will Lidl Schweiz seine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und dort aushelfen, wo es am nötigsten ist. Caritas-Markt setzt sich für Armutsbetroffene Menschen ein und bietet ihnen eine vergünstigte Einkaufsmöglichkeit.

Insbesondere die Lage von Menschen, die am Existenzminimum leben, hat sich aufgrund der Corona-Krise deutlich verschlechtert. Lidl Schweiz übergibt eine Spende an Caritas-Markt und unterstützt dadurch Armutsbetroffene. Die Spenden stammen aus dem Verkauf von Aktions-Stoffmasken, die in Europa produziert wurden und wiederverwendbar sind. Pro verkaufte Stoffmaske hat Lidl Schweiz CHF 1.- an Caritas-Markt gespendet.

Thomas Künzler von Caritas-Markt freut sich über die Unterstützung: "Es freut uns sehr, dass sich Lidl Schweiz für Armutsbetroffene einsetzt. Mit der Spende können wir den Armutsbetroffenen beim Einkauf im Caritas-Markt eine Hygienemaske gratis abgeben."

