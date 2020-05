LIDL Schweiz

Lidl Schweiz führt neuen Filialtyp und neues Filialkonzept ein

Weinfelden (ots)

Lidl betreibt seit 11 Jahren Filialen in der Schweiz. In dieser Zeit haben sich die Filialen ständig an die Bedürfnisse der Schweizer Kundinnen und Kunden angepasst. Mit der sogenannten "Metropolfiliale" führt Lidl Schweiz einen neuen Filialtyp ein. Dies beinhaltet ein neues Filialkonzept, welches noch mehr auf die Vorlieben der Schweizer Kundschaft eingeht. Die Neuerungen in Kürze: Self-Checkout-Kassen, geschlossene Kühlmöbel und ein frischer Anstrich und Umbau des Früchte- und Gemüseabteils, ganz im Stil eines Marktplatzes.

Unter dem Titel "Metropolfiliale" bringt Lidl Schweiz einen neuen Baustandard für Filialen in Innenstädten und Ballungszentren. Die Filiale passt sich an die knapperen Platzverhältnisse in den Städten an und benötigt nur halb so viel Platz wie eine Standardfiliale. Während eine Standardfiliale eine Grundstückfläche von ca. 6000 - 7000 m2 braucht, ist die Metropolfiliale bereits auf 3500 m2 realisierbar. Der Grund: Die Filiale wird zweistöckig gebaut. Auf ebenerdigen, überdachten Parkplätzen können Kundinnen und Kunden bequem mit dem Auto parkieren. Die Filiale befindet sich dann jeweils direkt darüber und ist mit Rolltreppen, die mit Einkaufswagen befahrbar sind und Liften mit dem Parkhaus verbunden. Auch hier bleibt sich Lidl Schweiz seinen Prinzipien treu: Das neue Konzept ist effizient und platzsparend. Zudem wird die Metropolfiliale nach den neuesten nachhaltigen Standards gebaut und ist darauf ausgelegt, den Energiebedarf auf ein Minimum zu reduzieren.

Erste Metropolfiliale der Schweiz

Die Filiale in Reiden (LU) ist landesweit die erste, die nach diesem neuen Konzept gebaut wurde. Die Filiale öffnet am Donnerstag, 14. Mai um 07.30 Uhr zum ersten Mal die Türen. Das ist die 144. Lidl Filiale in der Schweiz und die 6. Filiale im Kanton Luzern. Der Bau der neuen Metropolfiliale kostete rund 6 Mio. Franken. Für die Kunden stehen rund 65 Parkplätze gratis zur Verfügung.

Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz: "Wir haben bereits 11 Jahre Markterfahrung in der Schweiz. In dieser Zeit haben wir unsere Kundinnen und Kunden immer besser kennengelernt. Das zeigt sich an den laufenden Anpassungen unseres Sortiments und unserer Filialen in den letzten Jahren. Mit unserem neuen Filialkonzept und unserer Metropolfiliale gehen wir jetzt einen grossen Schritt weiter und bringen zahlreiche Neuerungen, die unseren Kundinnen und Kunden das Einkaufen noch angenehmer und bequemer gestalten und zudem die Umwelt schonen."

Mit den neuen Elementen in den Filialen geht Lidl Schweiz auf die Wünsche und Bedürfnisse der Schweizer Kundschaft ein und bleibt gleichzeitig seinen Prinzipien der Einfachheit und Effizienz treu.

Self-Checkout-Kassen

Ebenfalls erfolgreich abgeschlossen wurde der Test der Self-Checkout-Kassen. Mit der Filiale in Reiden sind nun 2 Filialen mit den Terminals ausgestattet, weitere werde folgen. Gerade in ausgewählten, hochfrequentierten Filialen in Ballungszentren, wird Lidl Schweiz Kassen zum selber Bezahlen installieren. Die Kundinnen und Kunden erhalten so eine zusätzliche Zahlungsalternative, die gerade von Personen mit nur kleinen, schnellen Einkäufen geschätzt wird.

Geschlossene Kühlmöbel

Lidl Schweiz legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Das zeigt sich auch am neuen Filialkonzept. Für die Kühlbereiche werden neu Kühlmöbel mit Türen installiert. Das spart Energie und schont die Umwelt. Im Sinne der Nachhaltigkeit nimmt Lidl Schweiz dazu bewusst höhere Investitionskosten in Kauf um die Kühlmöbel aufzurüsten.

Neugestaltung Früchte- und Gemüseabteilung mit Marktplatz-Charakter

Die prominenteste Änderung am Erscheinungsbild der Filiale ist die Neugestaltung der Früchte- und Gemüseabteilung. Diese wurde erweitert und in Holz-Optik gestaltet. Das Ganze erweckt den Eindruck eines kleinen Marktplatzes, was gemäss Rückmeldungen der Schweizer Kundschaft am besten gefällt.

Zusätzlich zu diesen verschiedenen Neuerungen wird der Eingangsbereich vergrössert und bietet den Kundinnen und Kunden damit mehr Platz

Umbau des bestehenden Filialnetzes

Obwohl das Filialnetz von Lidl Schweiz noch sehr jung ist und 2015 bereits flächendeckend umgebaut und modernisiert wurde, soll auch dieses neue Filialkonzept in allen Lidl Schweiz-Filialen ausgerollt werden.Ob die verschiedenen Umbauelemente zum Tragen kommen, kann sich je nach Standort, Kundenfrequenz und Filiallage unterscheiden. Der Umbau der Filialen erfolgt sukzessive und wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen sein.

