Asterix und Obelix mit Sonderausgabe bei den Special Olympic World Games

Berlin (ots)

Egmont Ehapa Media geht erstmals mit "Asterix bei den Olympischen Spielen" in Leichter Sprache an den Start. Bei den Special Olympic World Games in Berlin gibt es die übertragene Version des Kultcomics in einer Auflage von 20.000 Exemplaren. Ein echtes Sammlerstück, welches zum einen im Webshop des Veranstalters erhältlich ist und zum anderen an alle Athlet*innen verschenkt wird.

Für den Verleger Wolf Stegmaier eine unterstützendwerte Aktion.

"Die Special Olympic World Games zeigen beispielhaft, wie Sport eine inklusive Gemeinschaft voranbringen und Barrieren abbauen kann. Mit der Ausgabe von "Asterix bei den Olympischen Spielen" in Leichter Sprache unterstützt Egmont den Gedanken der gesellschaftlichen Teilhabe für alle Athlet*innen und Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Denn jeder Mensch sollte, unabhängig von individuellen Fähigkeiten, die Chance haben, sich neue Welten zu erschließen. Gerade auch durch Lesen! Und was könnte sich dafür besser eignen als einer der beliebtesten und lustigsten Comics der Welt, der Einstiegslektüre schlechthin für Generationen von Europäern. Es ist uns als Verlag eine große Ehre, in dieser Form an den Special Olympics "teilnehmen" zu können und die wunderbare Welt von Asterix allen Menschen zugänglich zu machen zu dürfen."

In der Sonderausgabe ist die Geschichte dieselbe: Die Gallier dürfen an den Olympischen Spielen in Athen nicht teilnehmen. Für Asterix und Obelix kein Problem, sie geben sich einfach als Römer aus. Es unterscheiden sich aber die Sprechblasen. Diese sind mit vereinfachter Satzstruktur und weniger Fremdwörtern versehen.

Die Athlet*innen werden vom 17. bis zum 25. Juni während der "Special Olympic World Games" im Rampenlicht stehen. Asterix und Obelix dann ab dem 26. Oktober 2023 mit ihrem 40. Abenteuer "Die weiße Iris".

