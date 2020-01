Fairy bringt zwei natürliche Düfte und eine parfümfreie Variante auf den Markt

Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Schwalbach am Taunus (ots)

Mit der Einführung von drei neuen Geschirrspülmitteln bietet Fairy ab sofort noch mehr Auswahl für den Abwasch. Für Verbraucher, die auf der Suche nach Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen sind, hat Fairy die Produktreihe 100% Natürlicher Duft entwickelt. Die zwei Duftnoten "Lavendel & Rosmarin" sowie "Bergamotte & Ingwer" beinhalten 100% natürliche Düfte, die aus nachhaltigem Anbau gewonnen werden. Die dritte neue Fairy Variante, "Fairy 0% Parfüm und Farbstoffe", ist farb- und duftlos und richtet sich an Verbraucher, die auf Parfüm im Geschirrspülmittel verzichten wollen.

Die drei neuen Geschirrspülmittel von Fairy enthalten wie alle Varianten biologisch abbaubare Reinigungstenside und überzeugen mit derselben, ausgezeichneten Spülleistung, die Konsumenten von Fairy kennen - und das jetzt sogar in nur lauwarmem Wasser. Die neuen Flaschenkörper bestehen zu 100% aus recyceltem Kunststoff und sind vollständig recycelbar. Hergestellt werden sie zu 100% mit erneuerbaren Energien.

Übersicht der neuen Produkte:

- Fairy 100% Natürlicher Duft - "Lavendel & Rosmarin" verwendet Lavendel aus der Provence im Südwesten Frankreichs. Der Lavendel wird mit Wasser dampfdestilliert, um das ätherische Öl zu extrahieren. - Fairy 100% Natürlicher Duft - "Bergamotte & Ingwer" verwendet Bergamotte aus Kalabrien im Südwesten Italiens. Die Zitrusfrüchte werden seit fünf Generationen von der Familie Capua angebaut (seit 1880), die ihre Felder nachhaltig bewirtschaftet, um dieses komplexe, duftende Öl herzustellen. - Fairy 0% Parfüm und Farbstoffe ist parfümfrei und farblos und liefert wie alle Fairy Varianten mit einer Dosierung von nur einem Tropfen (3ml) auf 5 Liter Wasser ein ausgezeichnetes Spülergebnis.

Fairy 100% Natürlicher Duft "Lavendel & Rosmarin" gibt es in der Größe 625ml, Fairy 100% Natürlicher Duft "Bergamotte & Ingwer" und Fairy 0% Parfüm und Farbstoffe in der Größe 430ml.

Wie alle Produkte von Fairy sind auch die neuen Geschirrspülmittel für alle Hauttypen geeignet. Die neuen Produkte wurden dermatologisch getestet und von der Skin Health Alliance als sicher und hautverträglich beim Abwaschen anerkannt.

Übrigens: Der größte Teil der Umweltbelastung beim Abwasch entsteht zu Hause. Denn 90% der Energie, die beim Spülen benötigt wird, wird zu Hause verbraucht. Nur 10% gehen auf das Konto von Herstellung und Transport des Spülmittels. Aus diesem Grund möchte Fairy es den Menschen ermöglichen, möglichst ressourcenschonend abzuwaschen.

1. Fairy 100% Natürlicher Duft und Fairy 0% Parfüm und Farbstoffe haben eine überlegene Spülleistung, sogar schon in lauwarmem Wasser mit einer Temperatur von nur 25 Grad. Je kälter das Wasser ist, desto weniger Energie wird verbraucht. Das schont nicht nur die Haushaltskasse, sondern auch die Umwelt. 2. Mit Fairy müssen Sie Ihr Geschirr dank der überlegenen Spülleistung nicht einweichen und sparen so Wasser. 3. Benutzen Sie eine Schüssel zum Spülen oder lassen Sie Wasser ins Spülbecken ein und drehen den Wasserhahn während des Spülens zu. So sparen Sie Wasser und Energie. Wenn Sie keine kleine Schüssel zum Geschirrspülen haben, drehen Sie den Wasserhahn zwischen den einzelnen Spülvorgängen zu, um Wasser zu sparen. 4. Waschen Sie zuerst Gläser oder nur leicht verschmutztes Geschirr oder Besteck, damit das Wasser in der Schüssel oder dem Spülbecken nicht sofort schmutzig wird und Sie frisches Wasser nachfüllen müssen.

Fairy 100% Natürlicher Duft und Fairy 0% Parfüm und Farbstoffe sind ab Februar 2020 im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1,69EUR (430ml) beziehungsweise 2,29EUR (625 ml) erhältlich.

