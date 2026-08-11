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Der Kindergarten- und Schulstart steht an - Zeit für neue Kinderschuhe. Für viele Eltern ist der Kauf eine Qual. So geht es kinderleicht.

Bregenz (ots)

Passende Kinderschuhe (und -socken): Sieben Tipps des Österreichischen Forschungsteams „Kinderfüße-Kinderschuhe“.

  1. Tipp: Verlassen Sie sich nicht auf die Schuhgrößen. Mehr als 90% (!) der Schuhgrößen sind falsch - die Schuhe fast immer zu kurz.
  2. Tipp: 12 mm Spielraum müssen mindestens sein. Fehlt er, leiden die Zehen. 12 mm entsprechen der Breite der Kleinfingerspitze eines Erwachsenen. Neue Schuhe dürfen 17 mm Spielraum haben (Daumenbreite). Gilt natürlich auch für Hausschuhe.
  3. Tipp: Messen Sie die Fußlänge und die Innenlänge der Schuhe. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Ein Pappstreifen genügt: https://kinderfuesse.com/fragen-antworten/#wie-misst-man-schuhe-selber
  4. Tipp: Kinder spüren nicht, ob die Schuhe passen. In einem spannenden Versuch bezeichneten Kinder sogar Schuhe, die vier Größen zu kurz sind, als passend.
  5. Tipp: Keine Angst vor gebrauchten Kinderschuhen. Aus ökonomischer und ökologischer Sicht sind gebrauchte Schuhe absolut sinnvoll, wenn sie nicht einseitig abgelaufen und 12-17 mm länger als die Füße sind.
  6. Tipp: Auch Socken sollten passen. Die meisten Socken sind viel zu kurz und zu eng. Legen Sie die Socken neben die Füße Ihres Kindes: Die Sohlenlänge der Socken sollte in etwa gleich lang sein wie die Füße. Und je breiter die Socken im Zehenbereich sind, desto besser für die Füße.
  7. Tipp: Barfuß ist das Beste. Überraschung für das Forschungsteam bei einer Untersuchung in Japan. Dort müssen die Kinder im Kindergarten barfuß gehen. Ihre Zehen sind viel seltener verkrümmt. Link Studie https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19424280.2020.1853826 Deshalb: Zuhause Barfußgehen ist die beste Erholung von Schuhen und Socken.

Pressekontakt:

Forschungsteam Kinderfüße-Kinderschuhe
Dr. Wieland Kinz
Telefon: 06642643450
E-Mail: wieland.kinz@kinderfuesse.com

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