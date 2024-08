Berner Fachhochschule (BFH)

Your Stage – Das Festival zu Arbeitswelten 60plus - Erwerbstätigkeit im Rentenalter: Nationales Festival rückt Chancen in den Fokus

Vom 2. - 6. September 2024 rückt «Your Stage – Das Festival zu Arbeitswelten 60plus» das Thema Erwerbstätigkeit im Rentenalter ins Rampenlicht. Das Programm bietet praktische Impulse, Workshops, Talks und Kurz-Coachings in Bern, Zürich, Bellinzona und Lausanne sowie online. Es wird vom Institut Alter der Berner Fachhochschule BFH und Loopings durchgeführt. Zahlreiche Veranstaltende, Beratende und Expert*innen bereichern die Initiative mit Beiträgen.

Das Festival «Your Stage» beleuchtet die Chancen der Weiterarbeit im Pensionsalter. Damit widmet es sich einer Thematik, die aufgrund des demografischen Wandels zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ursprünglich 2022 in Bern im Rahmen eines Forschungsprojektes der BFH ins Leben gerufen, findet die zweite Ausgabe nun in Bern, Zürich, Bellinzona und Lausanne statt. Ergänzt werden die Live-Angebote durch Online-Sessions, die eine breite Teilnahme ermöglichen.

Ein Festival, zahlreiche Veranstaltende

Die Umsetzung der diesjährigen, nationalen Ausgabe wird in Kooperation mit Loopings, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Arbeit 45plus, realisiert. Das dreisprachige Programm beinhaltet insgesamt 29 Angebote von rund 20 Playern und Organisationen, Dazu gehören Workshops in den Bereichen Life Design, Beratung oder Generationenmanagement, persönliche Kurzberatungen, Erzählcafés, Referate, OnlineTalks mit Expertinnen und Experten, Personen 65plus sowie HR-Fachpersonen.

«Wir möchten mit dem Festival eine Plattform bieten, wo individuelle und unternehmerische Visionen Gestalt erhalten, diskutiert und konkretisiert werden» beschreibt Susanne Kast vom Institut Alter das Ziel des Festivals.

Die Festivaleröffnung findet am Montag, 2. September 2024 bei der BFH an der Hallerstrasse 12 in Bern statt. Sie steht unter dem Motto «Zukunft schaffen, Arbeitswelten 60plus neu denken». Vertreter*innen aus Forschung und Wirtschaft widmen sich mitunter der Frage, welche Rolle ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft spielen können und welche Modelle oder Best Practices aus Unternehmen hierbei wegweisend sind.

Relevanz des Themas

In den nächsten zehn Jahren erreicht ein Viertel aller heute Erwerbstätigen in der Schweiz das Rentenalter. Das sind über eine Million Personen. Angesichts einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 21,5 Jahren nach der Pensionierung und dem unveränderten Renteneintrittsalter von 65 Jahren entsteht erheblicher Druck auf die Sozialsysteme. In einigen Branchen wird ein Arbeitskräftemangel vorausgesagt. Obwohl 40% der älteren Arbeitnehmenden gerne über 65 hinaus arbeiten würden, fehlen geeignete Modelle und Möglichkeiten. Viele Arbeitgebende erkennen das Problem, doch in 61% der Unternehmen gibt es kein gezieltes Generationenmanagement, was Bewerbende im fortgeschrittenen Alter oft benachteiligt.

ÜBER DIE INITIATORIN

Berner Fachhochschule BFH, Institut Alter: Das Institut Alter wurde 2012 gegründet und bietet Forschung, Weiterbildung und Dienstleistungen in drei thematischen Schwerpunkten an. Seit 2022 wird es von den Departementen Soziale Arbeit und Gesundheit zu gleichen Teilen getragen und besteht aus einem interdisziplinären Kernteam. bfh.ch/alter

UMSETZUNGSPARTNERIN

Loopings – Kompetenzzentrum für Arbeit 45+:Loopings unterstützt Menschen ab der Lebensmitte dabei, ihre berufliche Zukunft selbstbestimmt und kreativ zu gestalten. Loopings vernetzt Unternehmen und Organisationen und inspiriert sie bei der Entwicklung zukunftsweisender Arbeits-, Lern- und Karrieremodelle. loopings.ch

WEITERE PARTNER*INNEN

age.int - Internationale Expertise für das Leben im Alter, Berner Generationenhaus, BKW, Stadt Zürich: Debattierhaus Karl der Grosse, Stiftung IPT, Elisabetta Cogotzi und viele weitere Veranstaltende und Coaches.

