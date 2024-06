Berner Fachhochschule (BFH)

Zukunftsweisende Expertise: Innovationen junger Fachkräfte am Techday der Berner Fachhochschule

Das Departement Technik und Informatik der Berner Fachhochschule lädt ein in die Welt der Maschinentechnik, Elektrotechnik und Informationstechnologie, Informatik, Medizininformatik, Mechatronik und Systemtechnik sowie des Wirtschaftsingenieurwesens. Studierende präsentieren anlässlich der Techdays am 14. und 28. Juni 2024 ihre Abschlussarbeiten.

Der Techday in Biel und Burgdorf markiert für die Studierenden einen wichtigen Meilenstein. Über mehrere Semester hinweg investierten sie zahlreiche Arbeitsstunden in Projektarbeiten, Prüfungen und Lernphasen sowie zuletzt in ihre Abschlussarbeit, um ihren Bachelor-Abschluss zu erreichen. Mit viel Wissen, Erfahrungen und praktischen Fähigkeiten werden die zukünftigen Absolvent*innen zu gefragten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt.

Elektrotechnik und Informationstechnologie: die Welt bewegen

Im praxisorientierten Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie werden Studierende zu kompetenten und deshalb gefragten Expert*innen in zukünftigen Technologien. Diese zukunftsorientierten Kompetenzen eröffnen den Abgänger*innen deshalb vielversprechende Berufsaussichten. «Die Absolvent*innen der Elektrotechnik und Informationstechnologie bewegen die Welt. Ohne sie wäre unser tägliches Leben ganz anders. Wir zeigen am Techday, mit welchen Themen unsere Studierenden zuvorderst mit dabei sind», so Prof. Martin Kucera, Fachbereichsleiter Elektrotechnik und Informationstechnologie.

Informatik: der Schlüssel zur vernetzten Welt

Studierende der Informatik setzen sich mit aktuellen IT-Themen auseinander, um innovative Antworten auf komplexe Herausforderungen zu finden. Informatik sei der Schlüssel zur vernetzten Welt, erklärt Prof. Dr. Michael Röthlin, Fachbereichsleiter Informatik. Der Techday bietet einen Einblick in die Welt der Informatik und zeigt Projekte, die wegweisende Lösungen für die digitale Zukunft beinhalten.

Maschinentechnik: innovative Entwicklungen für die industrielle Zukunft

Die Absolvent*innen im Bereich Maschinentechnik stehen im Zentrum wegweisender Entwicklungen. Ihre Expertise erstreckt sich über die Entwicklung und Optimierung innovativer Maschinen, Anlagen und Produkte, die nachhaltige und effiziente Prozesse vorantreiben. Am Techday präsentieren sie praxiserprobte Projekte – von intelligenten Maschinen bis zu automatisierten Prozessen. Diese Projekte tragen dazu bei, die Industrie wettbewerbsfähiger zu gestalten und haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Steigerung der Lebensqualität. Professor Dr. Axel Fuerst, Fachbereichsleiter Maschinentechnik, betont die Schlüsselrolle des Fachgebiets: «Die Maschinentechnik gestaltet die vernetzte, digitale und industrielle Zukunft. Wir bieten einen Einblick in die innovativen und vielfältigen Abschlussarbeiten, die unsere Studierenden aus der Industrie und für die Industrie erarbeitet haben.»

Mechatronik und Systemtechnik (Medizintechnik | Robotik) : interdisziplinäre Innovationen

Im interdisziplinären Studiengang Mechatronik und Systemtechnik (Medizintechnik | Robotik) werden Studierende darauf vorbereitet, hochpräzise und intelligente Systeme vernetzt und fachübergreifend zu entwickeln. Sie vereinen umfassende Kompetenzen in Mechanik, Elektronik und Informatik und gelangen damit zu innovativen und effizienten Lösungen, welche in unterschiedlichsten Industriebereichen Anwendung finden: Medizintechnik, Robotik, Automation, Mikrotechnik, Produktentwicklung und viele weitere. Prof. Aymeric Niederhauser, Fachbereichsleiter Mechatronik und Systemtechnik, hebt hervor: «Unsere Studierenden bieten dank ihrer breiten Kompetenzen eine exzellente Grundlage für Innovation und Kreativität in der Industrie und Gesellschaft. Am Techday zeigen sie ihre beeindruckenden Projekte, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren.»

Medizininformatik: die digitale Zukunft des Gesundheitswesens gestalten

Der Studiengang Medizininformatik verbindet Medizin und Informatik, um innovative Lösungen für die Gesundheitsbranche zu schaffen. Prof. Dr. Jürgen Holm, Fachbereichsleiter Medizininformatik, verdeutlicht, dass Studierende im Bachelor Medizininformatik ein einzigartiges Profil erwerben, indem sie medizinisches Prozesswissen, Informatik und Managementkompetenzen kombinieren. Der Fokus dabei liege darauf, Fachkräfte zu formen, die die digitale Zukunft des Gesundheitswesens mitgestalten können.

Wirtschaftsingenieurwesen: Brücke zwischen Technik und Management

Der Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen bildet Fachkräfte aus, die sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen besitzen. Diese interdisziplinäre Ausbildung ermöglicht es den Absolvent*innen, komplexe technische Projekte wirtschaftlich effizient zu gestalten und erfolgreich umzusetzen. «Unsere Wirtschaftsingenieur*innen sind in der Lage, die Lücke zwischen Technik und Management zu schliessen und so zum Unternehmenserfolg beizutragen. Die am Techday präsentierten Projekte demonstrieren ihre Fähigkeit, innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl technisch als auch ökonomisch überzeugen», sagt Prof. Dr. Stefan Grösser, Fachbereichsleiter Wirtschaftsingenieurwesen.

Besuchen Sie uns am Techday und tauchen Sie in die Welt der Technik und Informatik ein!

Anmeldung und Interviews für Medienschaffende

Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns am Techday in Biel und/oder Burgdorf zu besuchen: Entdecken Sie die Abschlussarbeiten unserer Studierenden.

Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir um eine kurze vorgängige Anmeldung. Interviews mit Studierenden oder Dozierenden sind auf Anfrage möglich.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anmeldung: mediendienst.ti@bfh.ch

Techday vom 14. Juni 2024: Programm

Elektrotechnik und Informationstechnologie, Biel, Aarbergstrasse 46, 14.00 – 18.30 Uhr

Informatik und Medizininformatik, Biel, Höheweg 80, 8.20 – 18.00 Uhr

Mechatronik und Systemtechnik (Medizintechnik | Robotik), Biel, Quellgasse 21, 14.00 – 18.30 Uhr

Wirtschaftsingenieurwesen, Biel, Quellgasse 12, 14.00 – 18.30 Uhr

Techday vom 28. Juni 2024: Programm

Maschinentechnik, Burgdorf, Pestalozzistrasse 20, 14.00 – 18.30 Uhr

Übersichtsseite Techdays: bfh.ch/techdays

Die Zusammenfassungen aller Abschlussarbeiten sind bald auch in unserem Book gesammelt verfügbar: bfh.ch/ti/book

Kontakt

Prof. Aymeric Niederhauser, Fachbereichsleiter Mechatronik und Systemtechnik (Medizintechnik | Robotik), Berner Fachhochschule, aymeric.niederhauser@bfh.ch, +41 32 321 64 39

Prof. Dr. Axel Fuerst, Fachbereichsleiter Maschinentechnik, Berner Fachhochschule, axel.fuerst@bfh.ch, +41 34 426 43 64

Prof. Dr. Jürgen Holm, Fachbereichsleiter Medizininformatik, Berner Fachhochschule, juergen.holm@bfh.ch, +41 32 321 63 04

Prof. Martin Kucera, Fachbereichsleiter Elektrotechnik und Informationstechnologie,

Berner Fachhochschule, martin.kucera@bfh.ch, +41 34 426 68 34

Prof. Dr. Michael Röthlin, Fachbereichsleiter Informatik, Berner Fachhochschule, michael.roethlin@bfh.ch, +41 32 321 63 17

Prof. Dr. Stefan Grösser, Fachbereichsleiter Wirtschaftsingenieurwesen, Berner Fachhochschule, stefan.groesser@bfh.ch, +41 32 321 62 75

Jessica Fankhauser, Kommunikation Lehre, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, jessica.fankhauser@bfh.ch, +41 31 848 62 03

Berner Fachhochschule Mediendienst TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti

