Falkensteiner Michaeler Tourism Group

Südtiroler Erfolgsgeschichte – Großes Ehrenzeichen für Erich Falkensteiner

Wien (ots)

Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Falkensteiner Michaeler Tourism Group und Gründer der Falkensteiner Hotels & Residences wurde vergangene Woche für sein Engagement und seine Leistungen um die österreichische Tourismusbranche ausgezeichnet. In feierlichem Rahmen verlieh ihm die österreichische Staatssekretärin für Tourismus, Susanne Kraus-Winkler, das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Das kleine Gästehaus in Ehrenburg in Südtirol ist vor 66 Jahren der Beginn der Unternehmensgeschichte von Falkensteiner und bis heute das Stammhaus der Familie. Und es ist auch der Geburtsort von Erich Falkensteiner, der hier am 29. März 1958 zur Welt kommt. Nach dem frühen Tod seines Vaters bricht er seine Ausbildung ab und übernimmt die Leitung des Unternehmens. Zusammen mit seinem Bruder Erich Falkensteiner und Otmar Michaeler entwickelt er das Unternehmen vom kleinen Gästehaus in Südtirol zur Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), einer 360° Tourismusgruppe mit Sitz in Österreich. Heute ist Falkensteiner zudem die beliebteste Tourismusmarke der Österreicher_innen. Für diese Leistung wurde Erich Falkensteiner in Anwesenheit von Freunden, Familie und Wegbegleitern am vergangenen Donnerstag ausgezeichnet.

„Erich musste nach dem Tod unseres Vaters schnell erwachsen werden und das Unternehmen übernehmen. Von Beginn an wusste er, dass er den Betrieb nicht nur erhalten, sondern ausbauen will“, erinnert sich sein Bruder Andreas Falkensteiner an den Anfang. Und das hat er geschafft. Schnell zeigt sich das Vertriebsgespür des Jungunternehmers. Zusammen mit seinem Bruder eröffnet er bereits 1980 das zweite Hotel und gründet 1982 das erste Incoming Büro Südtirols.

„Mein Bruder hatte immer ein einzigartiges Gespür für Neues und hat den Tourismus in Südtirol auf den Kopf gestellt“, so Andreas Falkensteiner. „Wegen seines Mutes und seines visionären Charakters haben wir dann auch den Schritt aus Südtirol gewagt und sind heute eine internationale Tourismusgruppe mit Sitz in Österreich.“

Falkensteiner wächst über die nächsten Jahre kontinuierlich weiter bis schließlich 1995 Otmar Michaeler, heutiger CEO der FMTG, ins Unternehmen kommt. Zusammen gründen sie mit Falkensteiner Hotel Management und Michaeler & Partner die 1. Hotelmanagementgesellschaft Südtirols.

„Erich hatte immer mutige Visionen und war ständig auf der Suche nach jungen, engagierten Menschen, die etwas verändern wollen – so haben auch wir uns kennengelernt“, erzählt Michaeler. „Wir wollten beide etwas Großes starten und wachsen. Erich hat auch sehr früh erkannt, dass unsere Wurzeln in unserem geliebten Südtirol liegen, aber unsere Zukunft in Österreich auf uns wartet. Der Rest ist Tourismusgeschichte.“

1997 übernimmt Falkensteiner die ersten Hotels in Österreich – und zwar am Katschberg. Mit Kärnten verbindet Erich eine besondere Beziehung – hier hat die Gruppe die meisten Hotels und Erich ist zudem viele Jahre im Aufsichtsrat des Kärntner Tourismus tätig. Im selben Jahr eröffnet das Unternehmen außerdem das erste Stadthotel in Wien. 2006 fällt dann die Entscheidung das Headquarter nach Wien zu verlegen – die FMTG wird damit zu einem österreichischen Unternehmen. Heute führt die Tourismusgruppe neun Hotels in Österreich.

„Erich Falkensteiner hat auch in Österreich maßgeblich Tourismusgeschichte geschrieben. Falkensteiner gehört heute mit zu einer der beliebtesten Tourismusmarken der Österreicher_innen“, findet Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler am Rande der Verleihung anerkennende Worte für die wertvolle Arbeit von Erich Falkensteiner. „Mit seinem Willen niemals stehen zu bleiben und immer Neues zu probieren, hat er maßgebliche Trends für die Tourismusbranche in Europa gesetzt und mit dazu beigetragen, Österreich als Tourismusstandort zu stärken.“

Erich Falkensteiner hat über 40 Jahre das Unternehmen geleitet, bis er sich 2020 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und diese Funktion an Otmar Michaeler weitergegeben hat. Seitdem leitet er den Aufsichtsrat der FMTG. Leiser treten kommt für ihn trotzdem nicht Frage. Auch heute noch ist der Vollblut-Hotelier regelmäßig in den verschiedenen Häusern der Gruppe unterwegs, hält engen Kontakt zu den Falkensteiner Mitarbeiter_innen und packt bei Bedarf auch mal im Frühstücksdienst mit an.

Neben der Hotellerie ist ihm die Förderung der Jugend besonders wichtig. Aus eigener Erfahrung weiß er, welches Potenzial hier steckt. Daher gründet er 2018 Falkensteiner Ventures Start Up mit Standorten in Wien und Zürich und unterstützt Startups und Early stage-Gründer_innen in den Bereichen der Hotellerie & Alternative Accommodations, Travel & Freizeitindustrie und Altenpflege.

„Erich ist ein Vollblut-Hotelier, ein großer Visionär und begnadeter Netzwerker. Aber vor allem ist er jemand, auf den man sich 100-prozentig verlassen kann. Diese Auszeichnung ist mehr als verdient und wir freuen uns alle sehr für ihn“, so Michaeler.

Der Jubilar selbst nahm die Auszeichnung mit großer Dankbarkeit und Demut entgegen:

„Es war eine wunderschöne Überraschung und ganz große Ehre für mich, das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich von der österreichischen Staatssekretärin für Tourismus verliehen bekommen zu haben“, zeigt sich Erich Falkensteiner gerührt.

„Diese Auszeichnung habe ich stellvertretend für die gesamte Falkensteiner-Familie entgegengenommen. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank für den Einsatz und die Liebe zu unserem Unternehmen! Auch meinem Bruder Andi Falkensteiner und Otmar Michaeler danke ich für die vielen großartigen Jahre der Zusammenarbeit. Sie sind diesen Weg mit mir zusammen gegangen - durch Höhen und Tiefen. Bis heute sind wir ein unschlagbares Team und dafür bin ich sehr dankbar.“

Fotos: https://we.tl/t-jYptTTy7lL

Credits: FMTG / Julie Cecerle

Über die Falkensteiner Gruppe

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismus­unter­nehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartment-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest sowie den Tourismusberater Michaeler & Partner.