Berner Fachhochschule (BFH)

Thesis-Ausstellungen: Auf dem Weg zum Bachelor-Abschluss

Rund 70 Studierende der Berner Fachhochschule BFH aus den Fachbereichen Elektrotechnik und Informationstechnologie, Informatik, Maschinentechnik, Medizininformatik sowie Wirtschaftsingenieurwesen stehen kurz vor Abschluss ihres Bachelor-Studiums. Deren vielseitige Abschlussarbeiten werden an den Techdays vom 20. Januar 2023 präsentiert.

Der Techday bedeutet noch einmal einiges an Aufregung für die künftigen Absolvent*innen: Hier stellen sie ihre Bachelor-Thesis vor und bezeugen damit, dass sie für die Wirtschaft und das Berufsleben bestens gerüstet sind. Am Freitag, 20. Januar 2023 findet der Techday der Fachbereiche Informatik und Medizininformatik am Höheweg in Biel statt, derjenige des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen an der Quellgasse, ebenfalls in Biel. Der Techday der Fachbereiche Elektrotechnik und Informationstechnologie sowie Maschinentechnik wird in Burgdorf durchgeführt. Besucher*innen erhalten einen Einblick in die innovative und komplexe Materie der Technik und Informatik – denn für ihre Bachelor-Arbeiten habendie Diplomand*innen vielseitige und spannende Themen gewählt.

Die Techdays in Biel und Burgdorf markieren für die Absolvent*innen einen Meilenstein. Sie investieren über mehrere Semester viele Arbeitsstunden in Projektarbeiten, Prüfungen, Lernstunden und schliesslich in ihre Bachelor-Arbeit, um ihr Ziel, den Bachelor-Abschluss, zu erreichen. Mit viel Wissen, Erfahrungen und praktischen Skills werden die Absolvent*innen zu gefragten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt.

Einen vertieften Einblick in die Abschlussarbeiten der Studierenden bieten die jährlich erscheinenden Books. Das «Book» ist ein eindrückliches Zeugnis der Innovationskraft, des kreativen Leistungsvermögens und der persönlichen Motivation der Studienabgänger*innen. Die Printausgabe beinhaltet die Zusammenfassungen der Abschlussarbeiten der Studierenden. Zudem können die Zusammenfassungen von einzelnen Arbeiten online, gefiltert nach verschiedenen Kriterien, abgerufen werden.

Übersicht Techdays

Alle Techdays, Biel und Burgdorf, 20. Januar 2023

Informatik und Medizininformatik, Biel, 8.20-18 Uhr

Wirtschaftsingenieurwesen, Biel, 15.30-18.30 Uhr

Elektrotechnik und Informationstechnologie und Maschinentechnik, Burgdorf, 16-19 Uhr

Kontakt

Nuria Hosmann, Kommunikationsspezialistin Bereich Lehre, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, nuria.hosmann@bfh.ch, +41 31 848 52 54

Berner Fachhochschule Mediendienst Technik und Informatik ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti