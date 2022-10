Berner Fachhochschule (BFH)

Erfolgreicher Studienstart im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mit dem Start des Herbstsemesters 2022 sind die Studierenden der Weiterbildung und des Teilzeit-Studiums in Informatik des Departementes Technik und Informatik von Bern in den Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) an der Aarbergstrasse 46 in Biel umgezogen. Rund 1200 Studierende profitieren von den neuen und modern eingerichteten Räumlichkeiten im SIPBB.

Sehr geehrte Medienschaffende

Ab Mitte Juli wurden fleissig Kisten gepackt. Die logistischen Herausforderungen des Umzugs konnten erfolgreich gemeistert werden und die neuen und modern eingerichteten Unterrichts- und Lernräume sowie das neue Informatik-Labor waren pünktlich zum Studienbeginn im September fertig. Das SIPBB bietet sowohl den Studierenden als auch den Dozierenden der BFH eine leistungsfähige Lerninfrastruktur, welche Präsenz- und Distanzunterricht optimal vereint. Auf 3500 Quadratmetern Fläche aufgeteilt auf zwei Etagen bietet der neue Studienort eine moderne und bestens ausgestattete Lernumgebung. Mit dem Umzug rücken die Unterrichtsorte noch näher an das künftige geografische Zentrum des Departements Technik und Informatik in Biel.

Bachelor of Science in Informatik

82 neue Teilzeit-Studierende haben am 19. September ihr Studium im SIPBB begonnen, über 200 bestehende Studierende sind von Bern umgezogen und schliessen ihren Bachelor in Biel ab.

Herzstück des Studiengangs ist das neue und hochmoderne Labor, in welchem die künftigen Bachelors in Informatik den Umgang mit Sicherheitsrisiken in Netzwerken und deren Behebung praxisnah erlenen. Ein weiterer Vorteil bietet der ortsflexible Stundenplan, welcher den Präsenz- und Distanz-Unterricht optimal vereint.

Mit der Nutzung der nun nur noch wenige Minuten entfernten Labore am Höhenweg gewährleistet der Fachbereich Informatik forschungsbezogenen und innovativen Unterricht in Biel.

Weiterbildung

Auch die Studentinnen und Studenten der Weiterbildung profitieren von der erstklassigen Lerninfrastruktur am neuen Studienort. Mit optimal auf den hybriden Unterricht ausgestatteten Unterrichtsräumen können sie ihre Arbeit agiler als bisher gestalten, unabhängig ob vor Ort oder im Fernunterricht. Die Weiterbildung zählt aktuell über 600 Studierende, rund 300 nehmen Ihre Weiterbildung im Herbst 2022 neu auf.

Mit den neuen Weiterbildungsangeboten mit Fokus auf Smart Industry und Innovation trägt der Fachbereich wesentlich zu einem attraktiven Bildungsstandort Biel bei. Auch die Zusammenarbeit mit der hiesigen Medtech- und Präzisions-Industrie wird mit dem Umzug gefestigt.

Zum Bachelor of Science in Informatik

Zum Weiterbildungsangebot Departement Technik und Informatik

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB)

Kontakt

Prof. Dr. Michael Röthlin, Leiter Fachbereich Informatik, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, michael.roethlin@bfh.ch, +41 32 321 63 17

Prof. Dr. Arno Schmidhauser, Leiter Weiterbildung, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, arno.schmidhauser@bfh.ch, +41 31 848 32 75

Karin Zürcher, Kommunikation Lehre, Berner Fachhochschule, Technik und Informatik, karin.zuercher@bfh.ch, +41 32 321 62 14

Berner Fachhochschule

Mediendienst TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti