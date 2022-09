Berner Fachhochschule (BFH)

Departement Soziale Arbeit verleiht 65 Diplome

Diplomfeier der Berner Fachhochschule

An der Diplomfeier vom 23. September 2022 hat die BFH 60 Personen für ihren Abschluss des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit gewürdigt. Sie sind nun berechtigt, den Titel «Bachelor of Science BFH in Sozialer Arbeit» zu tragen. Das Master-Diplom und damit den Titel «Master of Science BFH in Sozialer Arbeit» erlangten 5 Personen.

Wir gratulieren unseren Diplomand*innen:

Master of Science BFH in Sozialer Arbeit

Martin Mirjam Florence, Gümligen; Pulver Simon, Zürich; Thiel Kerstin Verena, Orpund; Wälti Melina, Nidau; Zwahlen Eva Christina, Bern.

Bachelor of Science BFH in Sozialer Arbeit

Abelleira Torralba Morena Eva, St. Gallen; Abosamra Amal, Bern; Aeschlimann Ruben, Ostermundigen; Bader Yannick, Bern; Baeriswyl Kerstin, Bern; Berchtold Patricia Barbara, Termen; Berger Francine, Thun; Brauen Herren Brigitte, Kerzers; Brüllmann Alina Mirjam, Rehetobel; Buonopane Gina, Busswil b. Büren; Büttiker Sheila Nadin Chantal, Luzern; Cadusch Sarina Debora, Münsingen; Conzett Sidonia Mengina, Klosters Platz; Däster-Wyss Johanna, Solothurn; Diethelm Marcia, Solothurn; Egger Sabrina, Belp; Eggo Sarah, Gerzensee; Fankhauser Anna Magdalena, Bern; Favarger Philippe Alain, Bern; Fischer Michelle Joy, Altdorf UR; Furrer Bill Sabine Sara, Biel/Bienne; Gamma Olivier Marc, Wabern; Geiser Olivia Arlinda, Bern; Gerber Tobias, Langenthal; Germann Ramona, Frutigen; Guntern Marla, Bern; Haag Nina Sophie Eileen, Lugnorre; Hadersberger Joshua, Liebefeld; Hänzi Alexander Emanuel, Gerlafingen; Hauri Mélanie Désirée, Bern; Heimann Sereina, Bern; Jaggi Oliver, Steffisburg; Jakob Tim Steve, Burgdorf; Jampen Jana Li, Wabern; Kläsi Christa Daniela, Kehrsatz; Lehmann Daniela, Bern; Lüthi Céline, Bern; Mariani Nadya May Roth, Bern; Merz Fabienne, Galmiz; Preisig Rebecca, Kirchberg SG; Probst David, Büren an der Aare; Reisgies Florence, Birsfelden; Sanli Nurhayat, Bern; Sarafraz Asbagh Maryam, Bern; Schläfli Manuel, Burgdorf; Schneider Ana-Julia, Wabern; Schnyder Joy Matilda, Erlinsbach; Schüpbach Robin, Bern; Schüpbach Tabea, Gümligen; Schwery Jasmine, Naters; Sieber Svetlana, Spiegel bei Bern; Sigron Severina, Lain; Sterckx Joanne, Bern; Studer Jani Moritz, Bern; Triaca Gianluca Andrea, Bern; Tschanz Marco, Bern; Walther Loretta, Chur; Wicker Rahel, Biel/Bienne; Anonym; Anonym.

