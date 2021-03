Sparpotenzial beim Datenaustausch

Berner Fachhochschule (BFH)

Die volle Datendurchgängigkeit ist eines der zentralen Ziele von Industrie 4.0. Wenn Daten nicht doppelt erfasst werden, reduziert dies Fehler und spart Zeit sowie Geld. Doch was sich in der Theorie logisch anhört, ist in der Praxis oft sehr komplex. Ein Instrument der Berner Fachhochschule BFH, der Daten Check Holz 4.0, unterstützt Unternehmen der Wald- und Holzbranche dabei, zu entscheiden, bei welchen Prozessen des Datenaustauschs der grösste Erfolg erzielt werden kann.

