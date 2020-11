Oberbank AG

EANS-Adhoc: Oberbank AG

Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrat

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personalia 20.11.2020 Linz - Die Aufsichtsratsvorsitzende der Oberbank AG Dr. Herta Stockbauer hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, den Vorsitz im Aufsichtsrat in der kommenden Aufsichtsratssitzung, die am 25.11.2020 stattfindet, zurückzulegen. Der Rücktritt steht im Zusammenhang mit der Neuordnung der Struktur des Aufsichtsrates der Oberbank, die mit der konstituierenden Sitzung im Mai eingeleitet wurde. Sie bleibt dem Aufsichtsrat der Gesellschaft als Aufsichtsratsmitglied erhalten. Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wird abhängig von der Zustimmung im Aufsichtsrat am 25.11.2020 Mag. Dr. Martin Zahlbruckner, Vorsitzender des Vorstands der delfortgroup AG, gewählt. Rückfragehinweis: Oberbank AG, Abteilung Sekretariat Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460 andreas.pachinger@oberbank.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Oberbank AG Untere Donaulände 28 A-4020 Linz Telefon: +43(0)732/78 02-0 FAX: +43(0)732/78 58 10 Email: sek@oberbank.at WWW: www.oberbank.at ISIN: AT0000625108, AT0000625132 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch