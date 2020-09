Oberbank AG

EANS-Adhoc: OBERBANK AG erweitert Vorstandsteam

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Aufsichtsrat ernennt Martin Seiter per 1.10.2020 zum neuen Vertriebsvorstand Personalia 15.09.2020 Linz - Der Aufsichtsrat der Oberbank AG hat in seiner heutigen Sitzung Martin Seiter zum vierten Vorstandsmitglied ernannt und damit den Vorstand erweitert. Er wird seine Vorstandstätigkeit am 1. Oktober 2020 antreten. "Wir haben uns aufgrund des langjährigen und nachhaltigen Wachstums der Oberbank veranlasst gesehen, das Vorstandsteam um einen zusätzlichen Vertriebsvorstand zu erweitern", kommentiert Dr. Herta Stockbauer, die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Oberbank AG die Nominierung. "Außerdem ist die Ernennung von Herrn Seiter der erste Schritt, um den mittelfristigen Generationenwechsel bei den Führungskräften der Oberbank umzusetzen." Martin Seiter, MBA, ist 35 Jahre alt und seit 14 Jahren bei der Oberbank beschäftigt. Er war mit 25 der jüngste Filialleiter der Oberbank und übernahm zunehmend Führungsverantwortung, vornehmlich im Privatkundenvertrieb. Zuletzt war er in der Leitung des Geschäftsbereichs Oberösterreich Süd, dem größten und ertragsstärksten Markt der Oberbank. Er wird im Vorstandsteam für die Geschäftsabteilungen Corporate & International Finance, Treasury & Handel sowie für Global Financial Institutions verantwortlich sein. Zusätzlich wird er die regionale Zuständigkeit für die Wachstumsmärkte Wien, Süddeutschland und die Slowakei übernehmen. Das Vorstandsteam der Oberbank besteht somit aus Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger und den Vorstandsdirektoren Dr. Josef Weißl, Mag. Florian Hagenauer und Martin Seiter. Rückfragehinweis: Oberbank AG, Abteilung Sekretariat, Presse Nora Berger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37127 nora.berger@oberbank.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Oberbank AG Untere Donaulände 28 A-4020 Linz Telefon: +43(0)732/78 02-0 FAX: +43(0)732/78 58 10 Email: sek@oberbank.at WWW: www.oberbank.at ISIN: AT0000625108, AT0000625132 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch