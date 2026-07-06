LEGO GmbH

Presseinfo: Die LEGO® Fahrerparade ist zurück | FORMEL 1 Großer Preis von Großbritannien

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die LEGO® Fahrerparade ist zurück - 22 Miniautos bei dem FORMEL 1 Großer Preis von Großbritannien

Die LEGO® Fahrerparade kehrte am Sonntag beim FORMEL 1 Großen Preis von Großbritannien 2026 in Silverstone zurück

Zu sehen waren alle 22 aktuellen F1-Fahrer in voll fahrbaren, aus 28.000 LEGO Teilen bestehenden Miniautos, die Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h erreichen können

Bereits am 02. Juli haben die LEGO Gruppe und die Formel 1 22 voll fahrbare LEGO® Miniautos vorgestellt, die am vergangenen Sonntag im Rahmen der Fahrerparade des FORMEL 1 Großen Preis von Großbritannien 2026 auf die Strecke gegangen sind. Zum ersten Mal stiegen die Fahrer hinter das Steuer ihres eigenen Einsitzer-Miniautos, das aus über 28.000 LEGO Steinen besteht und Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h erreichen kann.

Die Parade folgt auf die "FORMEL 1 Großer Preis von Miami 2025 Fahrerparade" in 2025, bei der zehn voll fahrbare, großformatige LEGO Modelle mit F1-Fahrern am Steuer auf die Strecke kamen. In diesem Jahr wurden die Miniautos von den Lackierungen der einzelnen F1-Teams für 2026 inspiriert, wobei Teamembleme, Farbgestaltungen und Fahrernummern berücksichtigt wurden, um die Miniautos so authentisch wie möglich aussehen und wirken zu lassen - das alles mit einem gewissen LEGO Touch.

Diese einzigartigen Miniautos wurden aus einem Team aus 20 Designer:innen und Ingenier:innen entworfen und in über 6.400 Arbeitsstunden im LEGO Werk in Kladno in der Tschechischen Republik entwickelt und aufgebaut.

Die Partnerschaft der LEGO Gruppe und Formel 1

Dies ist die jüngste Aktion im Rahmen der fortgesetzten Partnerschaft der LEGO Gruppe mit der Formel 1, deren Ziel es ist, das Spielen in die Pole-Position zu bringen. Sie folgt auf eine ganze Reihe unvergesslicher Momente aus dem Jahr 2025, darunter die Trophäen des FORMEL 1 Großer Preis von Großbritannien, das Cooldown-Auto des FORMEL 1 Großer Preis von Las Vegas und die bereits erwähnte Fahrerparade des FORMEL 1 Großer Preis von Miami. Fans können die Fahrerparade des FORMEL 1 Großer Preis von Großbritannien 2026 auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 verfolgen.

Alle bisherigen Berichte zur Partnerschaft zwischen der F1 und LEGO finden Sie unter https://www.legonewsroom.de/

LEGO® F1-Miniautos - Fakten und Zahlen

Jedes dieser LEGO F1-Miniautos besteht aus über 28.000 LEGO Steinen sowie einer Auswahl weiterer Bauteile, die es fahrtauglich machen.

Insgesamt wurden über 6.400 Stunden in die Entwicklung und den Bau dieser 22 LEGO F1-Miniautos investiert.

Diese großen Modelle wurden von 20 Spezialist:innen aus den Bereichen Design, Technik und Konstruktion der LEGO Gruppe entwickelt und werden bei ihrer Enthüllung während der Fahrerparade beim Großen Preis von Großbritannien eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreichen können.

Jedes dieser LEGO F1-Miniautos wiegt etwa 280 kg, davon entfallen 65 kg auf LEGO Steine.

Jedes Miniauto ist mit Standard-Go-Kart-Rädern ausgestattet.

Hinweise für die Redaktion

Bildmaterial können Sie hier herunterladen.

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

Über die Formel 1®

Die Formel 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die weltweit renommierteste Motorsportmeisterschaft sowie die beliebteste jährliche Sportserie der Welt. Formula One World Championship Limited ist Teil der Formel 1® und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft(TM). Die Formel 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und zugehörige Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.