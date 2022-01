PTC Therapeutics, Inc.

PTC Therapeutics gibt Start des weltweiten Talent Pipeline-Programms 2022 bekannt

South Plainfield, New Jersey (ots/PRNewswire)

– Das einjährige Stipendium bietet vielfältige Arbeitserfahrung in den Geschäftsbereichen von PTC –

PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ: PTCT) hat heute den Start des Talent Pipeline-Programms 2022 des Unternehmens bekannt gegeben, einer einjährigen, weltweiten Initiative, die darauf abzielt, jungen Hochschulabsolventen qualitativ hochwertige, reale Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Im Rahmen dieses immersiven Programms werden den Teilnehmern Mentoring, Job-Coaching, Karriereberatung und Führungsweiterbildungen angeboten.

„Wir sind stolz darauf, dass das Talent Pipeline-Programm sowohl den Stipendiaten des Talent Pipeline-Programms als auch unseren PTC-Mitarbeitern solch lohnende Erfahrungen ermöglicht hat", erklärte Stuart W. Peltz, Ph.D., Chief Executive Officer von PTC Therapeutics. „Aufgrund des Erfolgs freuen wir uns, dieses innovative Programm ein zweites Jahr lang fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, eine neue Gruppe junger, talentierter Menschen zu gewinnen, sie in die PTC-Familie aufzunehmen und ihnen eine wertvolle Gelegenheit zu bieten, ihre Ausbildung zu nutzen, um zu lernen und zu wachsen."

Der Auswahlprozess, die Unterstützung durch Vorgesetzte und die Aktivitäten am Arbeitsplatz orientieren sich am Ziel von PTC, die besten und klügsten Fachkräfte einzustellen, weiterzubilden und zu halten. Die Bewerbungsfrist 2022 beginnt am 11. Februar 2022 und das Programm startet im Juni 2022.

Informationen zum Talent Pipeline Program Im Rahmen des Talent Pipeline-Programms 2022 werden etwa 30 Stipendiaten an einem einjährigen Programm teilnehmen, das auf dem Sammeln von Arbeitserfahrung mit Stipendium basiert. Für einige Positionen ist es erforderlich, dass die Teilnehmer in der Nähe der PTC-Forschungs- oder Produktionsstätten in New Jersey und Kalifornien leben, andere Positionen können auch aus dem Homeoffice wahrgenommen werden. Erfolgreiche Stipendiaten erhalten ein Abschlusszertifikat, ein Referenzschreiben und werden bei der Vergabe zukünftiger Positionen bei PTC berücksichtigt. Weitere Informationen zum Talent Pipeline-Programm finden Sie unter https://www.ptcbio.com/careers/talent-pipeline-program-fellowship/.

Informationen zu PTC Therapeutics, Inc. PTC ist ein wissenschaftsorientiertes, global tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung klinisch differenzierter Medikamente konzentriert, die Patienten mit seltenen Erkrankungen zugute kommen. Die Innovationsfähigkeit von PTC bei der Entwicklung neuer Therapien und der weltweiten Vermarktung von Produkten ist die Grundlage für Investitionen in eine robuste und diversifizierte Pipeline aus innovativen Arzneimitteln. Die Mission von PTC ist es, Patienten, die wenig oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten haben, Zugang zu erstklassigen Behandlungen zu bieten. Grundlage dafür ist die Strategie, sein umfangreiches wissenschaftliches und klinisches Fachwissen und seine weltweite kommerzielle Infrastruktur zu nutzen, um den Patienten Therapiemöglichkeiten anzubieten. PTC ist davon überzeugt, auf diese Weise den Wert für alle seine Interessengruppen maximieren zu können. Um mehr über PTC zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.ptcbio.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn.

Für weitere Informationen:

Investoren: Kylie O'Keefe

+1 (908) 300-0691

kokeefe@ptcbio.com

Medien: Jeanine Clemente

+1 (908) 912-9406

jclemente@ptcbio.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/813732/PTC_Therapeutics_Logo.jpg