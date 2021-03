Huawei

Playrix startet das herzerwärmende Denkspiel Homescapes auf AppGallery

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Das äußerst beliebte Homescapes-Spiel ist ab dem 10. März für alle AppGallery-Spieler auf der ganzen Welt verfügbar. Gleichzeitig können sie für eine begrenzte Zeit exklusive Rabatte und Angebote im Wert von bis zu 10 EUR erhalten.

Homescapes, das als das herzerwärmendste Spiel aus der Playrix-Serie charakterisiert wird, wird ab dem 10. März für Huawei AppGallery-Benutzer auf der ganzen Welt verfügbar sein.

Homescapes, berühmt für sein "walk-through"-Gameplay, das die Spieler dazu einlädt, ein altes Herrenhaus zu renovieren, indem sie immer interessantere Rätsel lösen, bietet tolle Geschenke, um seinen Start auf AppGallery zu feiern.

Zur Einführung können AppGallery-Nutzer weltweit exklusive Geschenkpakete im Wert von 5,49 EUR einlösen, die ihnen drei Stunden freie Leben für unbegrenzten Spielspaß, 10.000 Münzen und zwei Aktionspreise für die Star-Währung im Spiel bieten. Ebenso haben Spieler, die bereits auf Huawei aktiv sind, auch Anrecht auf eine Reihe von Werbeaktionen mit Gutscheinen und Geschenken im Wert von bis zu 10 EUR.

Zusätzlich zu den spannenden Angeboten, die exklusiv für AppGallery-Spieler verfügbar sind, haben Homescapes-Fans, einschließlich Spieler ohne Huawei-Geräte, vom 10. bis 18. März die Chance, zusätzlich 35% auf das Starter- und Apprenticepaket zu sparen.

Playrix-Fans auf der ganzen Welt können sich darauf einstellen, dass sie die vertrauten Elemente der Match-3-Denkspiel-Restauration, die sie kennen und lieben, wiederfinden werden, sowie unzählige neue Features, die es zu entdecken gilt, darunter einzigartige Booster und explosive Kombinationen. In einem historischen Herrenhaus an einer gepflegten Straße müssen die Spieler die einzelnen Räume restaurieren, renovieren und dekorieren, indem sie ihre Lieblingsgegenstände und -möbel auswählen, um neue Kapitel freizuschalten und nebenbei eine spannende Familiengeschichte zu enthüllen. Die Spieler haben Zugang zu Tausenden von Designoptionen, von konservativ bis ausgeflippt, um ihr eigenes Traumhaus zu kreieren, die ihnen maximale Freiheit bieten, ihre Kreativität durch stundenlanges interaktives Gameplay voll auszuleben.

"Wir freuen uns, das beliebte Homescapes-Spiel durch unsere Partnerschaft mit AppGallery mehr Spielern auf der ganzen Welt anbieten zu können. Nach dem erfolgreichen Start von Gardenscapes sind wir gespannt auf die Reaktion der Huawei-Spieler und freuen uns auf ihr Feedback", sagt Maxim Kirilenko, Chief Business Development Director bei Playrix.

Das kürzlich gestartete Gardenscapes war das erste Spiel der Playrix Scapes-Reihe, das auf der AppGallery debütierte. Es ist ein sehr beliebter Neuzugang zur Serie mit über 213 Millionen kumulativen Downloads weltweit und wird von Spielern für sein interaktives Rätsel-Gameplay gelobt. Nach seiner Popularität auf der Plattform und dem positiven Feedback wird von Homescapes erwartet, dass es diese Dynamik fortsetzt.

Huawei bietet Technologie-Support für Partner

Als einer der am schnellsten wachsenden globalen App-Marktplätze, hat Huawei seinem Partner Playrix die starke operative Unterstützung geboten, die das Unternehmen für seine jeweilige Markteinführung benötigte - sowohl Gardenscapes als auch Homescapes wurden innerhalb weniger Monate veröffentlicht. Homescapes ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie ein Spiel den HMS Core von Huawei nutzen kann. Die Integration mit dem IAP-Kit sorgt für ein nahtloses Erlebnis für Benutzer und Entwickler.

"Die Unterstützung und Hilfestellung, die unser Team von Huawei während des gesamten Prozesses der Markteinführung auf AppGallery erhalten hat, war großartig und wir freuen uns, dass wir dadurch ein weiteres beliebtes Match-3-Denkspiel anbieten können", sagte Maxim Kirilenko, Business Development Director bei Playrix.

Homescapes ist ab dem 10. März 2021 über AppGallery verfügbar.

Im folgenden Detailinfos zu den regionalen Preisaktionen von Homescapes:

Exklusive Huawei-Aktionen

1. Beim Start verfügbar : AppGallery-Nutzer weltweit können exklusive Geschenkpakete im Wert von 5,49 EUR einlösen, die ihnen drei Stunden freie Leben für unbegrenzten Spielspaß, 10.000 Münzen und zwei Aktionspreise für die Star-Währung im Spiel bieten. Nur für neue Homescapes-Spieler verfügbar, einlösbar über das Gift Centre der AppGallery nach der Installation. 2. Verfügbar vom Start bis zum 18. März : AppGallery-Spieler aus Russland erhalten eine Preisermäßigung von bis zu 45% auf Starterpacks. 3. Verfügbar vom Start bis zum 21. März : AppGallery-Spieler im Raum Asien-Pazifik können für ihre ersten beiden In-App-Käufe einen Rabattgutschein in Höhe von 1 EUR und 15 % einlösen. 4. Verfügbar vom Start bis zum 9. April: MEA AppGallery-Spieler können einfach einen Gutschein über 5 Euro gewinnen, wenn sie das Spiel herunterladen oder teilen. 5. Verfügbar vom 19. März bis zum 8. April : AppGallery Benutzer aus Europa und Russland erhalten einen exklusiven, nur einmal gültigen Coupon, der ihnen einen Rabatt von 80% auf den Golden Ticket Season Pass gewährt, der die neueste Magic Tricks Saison und eine Fülle von großzügigen In-Game-Vorteilen freischaltet.

Plattformübergreifende Werbung

1. Verfügbar vom Start bis zum 18. März: Global Homescapes-Spieler auf allen Plattformen erhalten zusätzlich 35% Rabatt auf Starter- und Apprenticepakete.

Informationen zu AppGallery - Weltweit unter den Top 3 App-Marketplaces

AppGallery ist ein intelligentes und innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Unser einzigartiger HMS-Core ermöglicht die Integration von Apps über verschiedene Geräte hinweg und bietet so mehr Komfort und ein reibungsloseres Erlebnis - und dies ist Teil unserer breiteren "1+8+N"-Strategie bei Huawei.

Die Vision von AppGallery ist es, eine offene, innovative App-Distributionsplattform zu schaffen, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer streng schützt, während sie ihnen ein einzigartiges und intelligentes Erlebnis bietet. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit bietet die AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medien und andere. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 530 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar. Huawei hat Partnerschaften mit 2,3 Millionen Entwicklern auf der ganzen Welt geschlossen, und die Gesamtzahl der Downloads von AppGallery hat bis 2020 384,4 Milliarden erreicht.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1453547/Huawei_Homescapes.jpg