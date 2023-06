Samariter Schweiz

Samariter Schweiz feierte in Näfels sein 135-Jahr-Jubiläum

Am 17. Juni 2023 trafen sich die Abgeordneten von 803 Samaritervereinen in Näfels. Anlässlich der jährlichen Versammlung wurde das 135-Jahr-Jubiläum gefeiert. Denn was 1888 gefordert wurde, ist heute eine Selbstverständlichkeit: Zivilpersonen verfügen über Grundkenntnisse in Erster Hilfe.

Die Zentralpräsidentin von Samariter Schweiz, Ingrid Oehen, führte am 17. Juni durch die ordentlichen Geschäfte der 135. Abgeordnetenversammlung und hat die 135-jährige Geschichte in Erinnerung gerufen. Henry Dunants Aussage «helfen, ohne zu fragen wem» stand auch am Anfang der Samariter-Bewegung – ein Gedanke, der sich auf die biblische Geschichte des barmherzigen Samariters bezieht, und so zur Namensgebung führte.

Die Geschichte in Kürze

Die Idee, Zivilpersonen in Erster Hilfe auszubilden, brachte Ernst Möckli 1883 an der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) ein. Sie fiel auf fruchtbaren Boden. Fünf Jahre später gründeten fünf Vereine in Aarau den Schweizerische Samariterbund SSB (heute Samariter Schweiz). 10 Jahre später gehörten bereits 104 Vereine dazu. Die Weltkriege forderten den Grosseinsatz der Samariterinnen und Samariter in Sanitäts- und Pflegeinstitutionen. In gesundheitlichen Krisen leisteten Mitglieder der Samaritervereine mehrmals in der Geschichte solidarisch Hilfe, auch während der Corona-Pandemie. Seit Beginn stand das Weitergeben des Wissens rund um die Erste-Hilfe im Fokus. 1977 werden Nothilfe-Kurse für Autolenker obligatorisch, 1985 wird ein Programm für Betriebssanitäter entwickelt. Heute schult Samariter Schweiz jährlich rund 100 000 Personen in Erster Hilfe.

Neues Zentralvorstands-Mitglied

Die Abgeordneten haben Juri Künzler in den Vorstand gewählt. Der unter dreissigjährige diplomierte Arzt engagiert sich seit 2008 in der Samariterbewegung. Unter anderem war er als Teamleiter im Samariterverein Berneck tätig, später als Ausbilder in der nationalen Organisation. Seit 2022 ist er Mitglied in der Fachgruppe Jugend. Im Zentralvorstand übernimmt er nun das Ressort Jugend.

Ein wertvolles Engagement

Mit einem grossen Geburtstagskuchen feierte Samariter Schweiz in Näfels das 135-Jahr-Jubiläum. Zahlreiche Organisationen schickten Grussbotschaften. Wie wichtig die Tätigkeiten von Samariter Schweiz ist, wurde betont, und eine grosse Wertschätzung für die früher und heute sehr engagierten Samariterinnen und Samariter wurde deutlich.

