Liz Hurley: Zu Hause fährt sie Traktor

Seit 30 Jahren ist Elizabeth Hurley, 57, im Model- und Schauspiel-Business. In der aktuellen GALA (Heft 27/2022, ab heute im Handel) spricht sie darüber, was sie für ihre Figur tut. "Ich bin immer in Bewegung. Am meisten hält mich fit, dass ich in meinem Landhaus die Gartenarbeit selbst mache. Ich habe einen Traktor und liebe es, meine Hecken und Rosenbüsche zu schneiden. Mein Garten ist wirklich groß, insofern dauert das ziemlich lange und ist für mich tausendmal besser als jedes Fitnessstudio."

Auch Sohn Damian, 20, folgt ihr jetzt beruflich: "Er liebt einfach die Bühne und das Scheinwerferlicht. Das hat er immer schon."

