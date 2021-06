Universität St. Gallen

Medieneinladung: Aviation and Space Symposium St.Gallen

Sehr geehrte Medienschaffende

Das Center for Aviation Competence (CFAC-HSG) der Universität St.Gallen organisiert das neue Aviation and Space Symposium in den St.Galler Olma-Hallen, zu dem sich jeweils Aviatik- und Raumfahrt-Fachleute sowie Gäste aus aller Welt in der Ostschweiz einfinden werden.

Ein Vor-Ort-Symposium lässt die pandemische Situation im laufenden 2021 leider noch nicht zu. Das CFAC, das mittlerweile seit über 15 Jahren Luftfahrt-Forschung an der HSG betreibt, lädt aber zu einer kostenlosen virtuellen Kick-off-Veranstaltung des künftig zweijährlichen Symposiums ein.

Aviation and Space Symposium St.Gallen

Virtual Kick-off

«Kurz- und mittelfristige Erkenntnisse und Herausforderungen in der Luftfahrt-Industrie»

Dienstag, 8. Juni 2021, 10 bis 12 Uhr

Registrierung für Journalisten über diesen Link.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Unter anderen werden folgende Persönlichkeiten am Kick-off Event präsentieren:

- Tamur Goudarzi Pour , CCO Swiss International Airlines: «The post-Covid future of airlines» - Stefan Tschudin , COO Zürich-Flughafen: «How to address mid-term challenges at international airports» - Bruno Stefani , Senior Vice President DACH, Swissport Int. Ltd.: «The future of ground services» - Marc Hamy , Vice President Corporate Affairs, Sustainability and Environment, Airbus: «Short-term challenges of Original Equipment Manufacturers with long-term perspectives»

Weitere Informationen finden Sie gerne im Flyer im Anhang.

Anfragen für Berichterstattungen aus dem Übertragungsort des virtuellen Kick-off Events (die Referenten werden aus einem Pop-up Studio im Hotel Walhalla in St.Gallen am Symposium teilnehmen) bitte an rene.puls@unisg.ch richten.

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation