Michael Michalsky: "Meine Beerdigung soll Feier der Lebensfreude werden"

Im Fernsehen ist er schlagfertig und provokant. Doch Michael Michalsky, 54, hat auch eine andere Seite. Der Berliner Designer und Juror der RTL-Show "Das Supertalent" spricht in der aktuellen GALA (Heft 40/2021, ab heute im Handel) über seine Arbeit in einem Sterbehospiz in London in den Neunzigerjahren. Eine Erfahrung, die ihn bis heute präge. "Am traurigsten für mich war zu sehen, wie viele der Bewohner ohne Familie oder Freunde sterben mussten."

Er selbst habe seitdem aber keine Angst mehr vor dem Tod. Sogar seine eigene Beerdigung habe er bereits geplant. "Ich möchte, dass es eine Feier der Lebensfreude wird. Dafür habe ich beim Notar auch schon die Playlist hinterlegt."

