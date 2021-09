Gruner+Jahr, Gala

Frank Otto: "Ich stalke Nathalie nicht"

Hamburg (ots)

Auch nach dem Liebes-Aus mit Model Nathalie Volk, 24, fühlt sich der Hamburger Unternehmer Frank Otto, 64, ihr noch nah. "Ich stalke sie nicht. Aber ich kriege schon mit, was sie postet", sagt er im GALA-Interview (Heft 36/2021, ab heute im Handel). Außerdem halte er mit ihr Kontakt, um weiterhin ihre Kunst zu fördern. Nathalie Volk hatte sich Ende 2020 nach fünf Jahren Beziehung von Frank Otto getrennt; sie lebt heute mit einem Ex-"Hells Angel" in der Türkei. Über den Trennungsschmerz habe ihm seine Familie hinweggeholfen, so Frank Otto weiter: "Es war Ende November, die Weihnachtszeit kam, und alle Kinder waren da. Das war eine heilsame Kombination." Derzeit führe er keine feste Beziehung. Als Single könne er sich nun "in gewisser Weise" gehen lassen: "Es gibt keine Erwartungen, ich muss keine Launen aushalten und brauche mich nicht zu verstellen. Und ich kann Frauen mit ganz anderen Augen sehen, finde an jeder andere Dinge attraktiv."

