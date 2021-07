Weisshaus GmbH

Weisshaus Shop feiert 40-jähriges Jubiläum

Bild-Infos

Download

Pinswang/Füssen (ots)

Vor vierzig Jahren begann die Geschichte von Weisshaus Shop an der Deutsch-Österreichischen Grenze in Pinswang. Bis heute ist der Standort derselbe geblieben, jedoch wurde das Gebäude natürlich erweitert, da der Online-Shop mittlerweile mehr als 5.000 verschiedene Premium-Spirituosen ständig auf Lager hat. Zur Feier des 40-jährigen Bestehens erwarten Sie im Online-Shop noch bis Ende Juli attraktive Gewinnspiele und spannende Angebote.

Vom kleinen Kiosk zu Österreichs größtem Spirituosen Online Store

Annemarie und Josef Osler starteten ihr Geschäft mit einer Wechselstube und einem kleinen Kiosk, der Souvenirs, Spirituosen, Tabakwaren, Snacks und Süßigkeiten für Durchreisende anbot. Schon damals erfreuten sich die Kunden vor allem an den hochprozentigen Tropfen aus der Region. Da der Kiosk mit der Zeit zu klein wurde, errichtete die Familie Osler 1997 ein deutlich größeres Ladengeschäft. Mit der zunehmenden Größe der Verkaufsräume, nahm auch die Auswahl an regionalen Schnäpsen, Whisky, Rum, Cognac und Grappa zu. Dadurch entwickelte sich der Weisshaus Shop schnell zum Spirituosen Spezialisten der Region. Mit Andreas und Carla Osler stieg 2011 die nächste Generation in das Geschäft mit ein und bald darauf wurde der Online-Shop ins Leben gerufen. Zu diesem Zeitpunkt zählten etwa 1.000 verschiedene Spirituosen zu ihrem Sortiment. Das Online-Geschäft florierte und mit der steigenden Paket- und Produktzahl wurden immer mehr Räume des Hauses in Pinswang zu Lagerräumen umfunktioniert. Letztlich kam es soweit, dass auch hier der Platz nicht mehr ausreichte und 2017 ein modernes Logistikzentrum, direkt neben dem Ladengeschäft, erbaut wurde.

Der Weisshaus Shop heute

Auf 1.800 m² Fläche befinden sich jetzt über 5.000 verschiedene Gaumenschmeichler aus aller Welt. Zu den Hauptkategorien zählen Edelbrände, Whisky, Rum, Gin, Grappa, Cognac und Tequila. Was mit einer Hand voll motivierter Mitarbeiter begann, ist nun ein mittelständisches Unternehmen mit einem Team von mehr als 40 Spirituosen-Begeisterten. Heute ist der Weisshaus Shop der größte Online-Anbieter für Premium Spirituosen in Österreich (www.weisshaus.at) und auch in Deutschland (www.weisshaus.de) machte der Shop zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz als bester Online-Shop im Bereich Spirituosen. Die Zeichen stehen auf Wachstum und auch in Zukunft werden sich das Team und das Sortiment stetig erweitern.