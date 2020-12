Gruner+Jahr, Gala

Karolina Kurkova freut sich auf Baby Nummer drei!

Süße Baby-News von Top-Model Karolina Kurkova: Die 36-Jährige und ihr Mann, US-Unternehmer Archie Drury, 48, erwarten ihr drittes Kind. Karolina Kurkova ist im vierten Monat schwanger wie sie im exklusiven GALA-Interview (Heft 52/2020, ab heute im Handel) verrät. Ihre Söhne Tobin, 11, und Noah, 5, sollen alles kindgerecht mitverfolgen: "Für meine Jungs habe ich eine App, die ihnen Woche für Woche erklärt, was gerade bei Mama im Bauch so los ist und wie das Baby schon gewachsen ist. Das wird in Form von Obst oder Gemüse erklärt. Diese Woche ist es so groß wie eine Gurke." Wie schon bei Tobin und Noah wünscht sich Karolina Kurkova auch diesmal eine Wassergeburt zu Hause. "Ich habe tolle Erfahrungen damit gemacht. Es ist sehr natürlich und entspannend. Außerdem kann die ganze Familie den Moment der Geburt miterleben. Die Jungs können helfen, die Nabelschnur zu durchtrennen, wenn sie wollen. Mein Mann hat mich während der Geburten auch immer sehr unterstützt."

