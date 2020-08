Matthias Schweighöfer setzt auf getrennte Wohnungen

Gruner+Jahr, Gala

Seit 2018 ist Matthias Schweighöfer, 39, mit Schauspielerin Ruby O. Fee, 24, liiert - zusammenziehen ist für ihn zurzeit keine Option. "Jeder hat nach wie vor seine Wohnung, und ich finde das Konzept super", sagt der Schauspielstar, Regisseur und Sänger im GALA-Interview (Heft 34/2020, ab morgen im Handel). "Ich finde es sehr schön, wenn wir phasenweise einen gemeinsamen Haushalt haben, und gleichzeitig hat jeder auch sein Leben. Dann kann man sich mal wieder abholen zum Abendessen."

Seine typischen Charaktereigenschaften beschreibt Schweighöfer im GALA-Interview so: "Ich bin ganz humorvoll und in Ordnung und verantwortungsbewusst, kann aber auch sehr ungeduldig sein. Manchmal habe ich vielleicht doch auch ein zu großes Ego und drehe mich zu sehr um mich selbst, anstatt dass ich mal kurz die Klappe halte. Immerhin bin ich kritikfähig. Alles in allem doch eine ziemlich ausgewogene Kombination."

Am 4. September erscheint Schweighöfers zweites Album "Hobby". Auch Ruby O. Fee ist darauf zu hören.

