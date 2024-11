Gebäudehülle Schweiz / Enveloppe des édifices Suisse

Schweiz bringt erneut vier Medaillen nach Hause

An den 29. Weltmeisterschaften junger Dachdecker erzielte das Schweizer Team in allen vier Disziplinen einen Medaillenplatz. Vom 13. bis 15. November fand der Wettkampf im österreichischen Innsbruck statt. In allen vier Kategorien konnten die Podestplätze erfolgreich gehalten werden.

An den 29. Weltmeisterschaften gelang es den Schweizer Teams abermals in jeder Kategorie einen Medaillenplatz zu verteidigen. Die Freude an dieser Preisverleihung war gross. Die Teams Abdichtungen, Dachdeckungen und Metalldeckungen holten stolz die Silbermedaille. Goldig obenaus schwang das Team Fassade.

Silbermedaille Kategorie Abdichtungen (Mentor: Silvan Haslauer)

Svenja Germann , Arbeitgeber: Equiliano AG, Davos-Platz GR

, Arbeitgeber: Equiliano AG, Davos-Platz GR Michael Murpf, Arbeitgeber: Markus Zemp Bedachungen - Spenglerei AG, Schüpfheim LU

Silbermedaille Kategorie Dachdeckungen (Mentor: Lukas Bühlmann)

Simon Keller , Arbeitgeber: KeLa Polybau GmbH, Zäziwil BE

, Arbeitgeber: KeLa Polybau GmbH, Zäziwil BE Samuel Vinzens, Arbeitgeber: Frei Holzbau AG, Kriessern SG

Goldmedaille Kategorie Fassade (Mentor: Roger Salm)

Ramon Limacher , Arbeitgeber: schuler gebäudehüllen ag, Cham ZG

, Arbeitgeber: schuler gebäudehüllen ag, Cham ZG Jannik Streule, Arbeitgeber: Streule + Alder AG, Rorschach SG

Silbermedaille Kategorie Metalldeckungen (Mentor: Urs Senteler)

Dennis Bucher , Arbeitgeber: BS Strohmeier AG, Wetzikon ZH

, Arbeitgeber: BS Strohmeier AG, Wetzikon ZH Amphol Rodjhinda, Arbeitgeber: Spenglerei Schnyder AG ZH

Pflicht- und Küraufgabe vor internationaler Jury

Am Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. November, fand der Pflichtteil der Weltmeisterschaften in der Halle D der Messe Innsbruck statt. Die Arbeiten wurden dabei von einer international zusammengesetzten Jury beurteilt. Mit dem Kürteil vom Freitag, 15. November, kämpften die Teilnehmenden um den Sonderpreis des Präsidenten der Internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks IFD. Die Preisverleihung erfolgte am selben Abend im nahegelegenen Hall, in einer historischen Eventlocation – das Salzlager ist ein Industriedenkmal, welches im Jahr 1856 als Zentrallager für den Salzhandel gebaut wurde.

Seit Jahren an der Spitze dabei

Die Schweiz beweist seit Jahren, dass sie im Bereich der Gebäudehülle hoch hinaus geht. Nebst den drei Silbermedaillen, macht die Goldmedaille in der Kategorie Fassade grosse Freude. In Folge können die Schweizer Teams in allen vier Disziplinen die Platzierungen auf dem Podest halten.

Teilnehmende aus elf Ländern

Bei den Berufsweltmeisterschaften treten jeweils Teams aus verschiedenen Ländern gegeneinander an, um die besten Gebäudehüllen-Spezialisten der Welt zu werden. In diesem Jahr nahmen 27 Zweierteams aus elf Ländern teil. Für die Schweiz kämpften die Erst- und Zweitplatzierten der Schweizermeisterschaften 2022 um die Medaillen. Die weiteren Teams traten in diesem Jahr für Amerika, Deutschland, China, Estland, Lettland, Österreich, Polen, Slowenien Ungarn und das Vereinigte Königreich (UK) an.

Nächste Berufsweltmeisterschaften 2026 in Ungarn

Nächstes Jahr finden die Schweizermeisterschaften SwissSkills 2025 in Bern statt. Hier qualifizieren sich die Erst- und Zweitplatzierten dann für die Berufsweltmeisterschaften in Budapest.

Link zu Bildmaterial

Im Jahr 1907 gegründet, ist Gebäudehülle Schweiz heute das Kompetenzzentrum der Gebäudehüllen-Branche. Als nationaler Branchenverband steht Gebäudehülle Schweiz für die Berufe Dachdecker/in, Abdichter/in und Fassadenbauer/in und Solarinstallateur/in. Gemeinsam mit fünf Partnerverbänden werden die Bildungszentren Polybau in Uzwil (SG), der Berufsschulstandort Grenchen (SO) und Polybat in Les Paccots (FR) betrieben. Jährlich werden an diesen zwei Standorten rund 900 Gebäudehüllen-Spezialisten ausgebildet. Dank einer engen Zusammenarbeit mit rund 700 Mitgliederbetrieben, über 130 Produkteherstellern, Wissenschaft, Forschung und Architektur erarbeiten rund 60 Mitarbeitende zukunftsweisende Lösungen und Produkte für die Gebäudehüllen-Branche. Um stets am Puls der Zeit zu bleiben, wird die Dienstleistungspalette kontinuierlich weiterentwickelt.

Zum Erklärvideo

