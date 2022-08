Unilever Schweiz GmbH

Unilever-Standort Thayngen wird zum Kompetenzzentrum für die Ernährung der Zukunft

Ein einzigartiger Innovations- und Skalierungs-Campus soll neue Technologien beschleunigen

Thayngen (ots)

Rund um die bekannte Traditionsfabrik «Knorri», in der nahezu sämtliche Knorr-Produkte für den Schweizer Markt hergestellt werden, soll ein Innovations- und Skalierungs-Campus entstehen. Geplant ist, dort neuartige Technologien und Lösungen rund um die Themen Ernährung und Lebensmittelproduktion zu entwickeln und zu skalieren.

Für dieses ambitionierte Projekt spannen Unilever Schweiz und Alphorn Venture Partners (AVP) zusammen. AVP arbeitet als Venture Studio und Investor mit Start-/Scaleups an neuen, disruptiven Technologien, wie z.B. Präzisions-Fermentierung und „zellbasierte Lebensmittel“. Unilever bringt seine Kompetenz im Bereich Ernährung und Lebensmittelproduktion ein. Die Kombination eines führenden, weltweit agierenden Konsumgüterherstellers und innovativen, agil arbeitenden Gründern bietet grosse Chancen für den Standort Thayngen.

Langfristig soll so ein einzigartiges Umfeld der Kooperation entstehen, zwischen jungen und etablierten Unternehmen, universitärer Forschung, Investoren und Förderprogrammen. Unter anderem sind die ETH Zürich und KitchenTown mit an Bord.

Auch die Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen ist eingebunden. Sie begleitet die geplante Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.

Möglich wird dies, da Unilever seine Standortstrategie in der Schweiz weiter vorantreibt. Bereits im März hat die Verwaltung der Landesgesellschaft ihr neues Zuhause im Zentrum von Schaffhausen bezogen. Lokale und internationale Teams arbeiten dort in hochmodernen, attraktiven Räumen zusammen. Die Mitarbeitenden hatten dabei die Gestaltung ihres neuen Arbeitsumfelds selbst in die Hand genommen.

«Unsere Vision, in Thayngen ein Schweizer Zentrum für die Ernährung der Zukunft entstehen zu lassen, wird Schritt für Schritt Realität. Zukünftig werden aus Thayngen nicht nur die bekannten und beliebten Knorr-Produkte für die Schweiz kommen, sondern unter demselben Dach auch an innovativen Ernährungskonzepten geforscht», sagt Thierry Mousseigne, General Manager Unilever Schweiz.

«Der Standort in Thayngen ist ideal, um die Lücke zu schliessen zwischen Produktentwicklung, Kleinstmengen und industrieller Produktion», sagt Daniel Böhi, Managing Partner von Alphorn Ventures. «Auf das Knowhow und die Infrastruktur von Unilever Schweiz zugreifen zu können und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wird uns ermöglichen, neuen Technologien rascher zum Durchbruch zu verhelfen.»

«Die Kooperation zwischen Unilever und Alphorn Venture Partners schafft ein einzigartiges Umfeld für Innovation und Kollaboration. Die direkte Anbindung an die Produktion am Standort und die Expertise der beiden Partner vor Ort schaffen hervorragende Möglichkeiten für Entwicklungstätigkeiten und Start-ups rund um die Themen Ernährung und Lebensmittelproduktion. Als Wirtschaftsförderung werden wir den Aufbau dieses Ökosystems in Thayngen weiter begleiten», sagt Christoph Schärrer, Delegierter für Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen.

«Der Entscheid von Unilever, den Standort in Thayngen zu einem Zentrum für die Ernährung der Zukunft auszubauen, freut mich. Er stärkt die Position von Schaffhausen in der Nahrungsmittelverarbeitung. Das Vorhaben steht beispielhaft für die Anstrengungen des Kantons Schaffhausen, sich als Anwendungsregion für zukunftsgerichtete Technologien zu etablieren», erklärt Regierungsrat Dino Tamagni, Vorsteher Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schaffhausen.

Diese Initiative fügt sich in eine Reihe von Aktivitäten ein, die die Schweiz als einen weltweit führenden FoodTech Standort etablieren wollen. Gemeinsam mit Organisationen wie z.B. dem Swiss Food & Nutrition Valley (SFNV) wird an der Vision gearbeitet, schweizweit ein FoodTech Valley zu schaffen.

Über Unilever

Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 148.000 Mitarbeitende und erzielte 2021 einen Umsatz von 52,4 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Knorr, Magnum, Dove, Axe, Rexona, Coral, Lusso, The Vegetarian Butcher und Ben & Jerry’s.

Unsere Vision ist es, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sustainable Business zu sein. Wir wollen zeigen, dass wir mit unserem von Purpose geleiteten, zukunftsfähigen Geschäftsmodell herausragende Ergebnisse erzielen. Dabei blicken wir auf eine lange Tradition als fortschrittliches, verantwortungsvolles Unternehmen zurück. Bereits unser Gründer William Lever brachte vor mehr als 100 Jahren mit Sunlight Soap die weltweit erste Marke mit einem Purpose auf den Markt.

Unsere Strategie, der Unilever-Kompass, gibt uns den Weg vor, um herausragende Leistungen zu erbringen und ein nachhaltiges sowie verantwortungsvolles Wachstum zu erzielen. Gleichzeitig wollen wir

die Gesundheit des Planeten verbessern,

die Gesundheit, das Selbstbewusstsein und das Wohlbefinden der Menschen steigern und

zu einer gerechteren und inklusiveren Welt beitragen.

Auch wenn es noch viel zu tun gibt, sind wir stolz darauf, dass wir 2021 im Dow Jones Sustainability Index erneut als Branchenführer ausgezeichnet wurden und bereits zum elften Mal in Folge aus der Globescan/SustainAbility Sustainability Leaders Survey als bestplatziertes Unternehmen hervor gingen.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.com und www.unilever.ch.

Über Alphorn Venture Partners

AVP ist ein FoodTech Venture Studio mit Sitz in der Schweiz das sich zum Ziel gemacht die Zukunft der Ernährung zu skalieren und sovielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Dabei fokussiert sich AVP primär auf Technologien die „deep space“ Reisen ermöglichen sollen, will diese aber für die Lösung aktueller und konkreter Probleme in der Globalen Lebensmittelindustrie anwenden (Ressourcenknappheit, Nachhaltigkeit-/Umweltbelastung, Klimaveränderung, Übergewicht und Gesundheit, etc.). Die Vision von AlphornVenturePartners ist: Future Food. We scale it to make it accessible and available. To change the way we eat on Earth – and beyond.