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Live aus Biel: SRG überträgt das Eidgenössische Musikfest 2026 als Hauptmedienpartnerin in die ganze Schweiz

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Bern (ots)

Vom 14. bis 17. Mai 2026 findet das 35. Eidgenössische Musikfest in Biel statt. Die SRG begleitet das Fest gemeinsam mit ihren Regionaleinheiten als Hauptmedienpartnerin und berichtet auf all ihren Kanälen direkt aus Biel. Über 30 Stunden Live-Übertragungen auf den Online-Kanälen, moderierte Livesendungen in Radio und Fernsehen sowie verschiedene Formate im Nachgang des Fests sind Teil der umfassenden Berichterstattung.

Das Eidgenössische Musikfest ist ein Treffpunkt für Blasmusik-Fans aller Generationen aus der ganzen Schweiz. 2026 findet der Anlass bereits zum 35. Mal statt, zum dritten Mal ist Biel Austragungsort des Musikwettbewerbs. Am Auffahrtswochenende 2026 messen sich rund 550 Vereine und 25'000 Musikant:innen in fünf Stärkeklassen und zeigen auf 15 Bühnen Darbietungen bestehend aus Pflichtstücken und Stücken ihrer Wahl. Ein wichtiger Bestandteil des Musikfests ist zudem die Parademusik, sie wird auf zwei Marschmusikstrecken präsentiert. Die Marschmusikstrecken werden durch die SRG begleitet und als Livestream auf Play RTR übertragen. Ein Höhepunkt im Rahmen der Parademusik werden die Showauftritte des Spiels der Päpstlichen Schweizergarde sein.

Die SRG berichtet live aus Biel

Als Hauptmedienpartnerin überträgt die SRG das Eidgenössische Musikfest 2026 live und berichtet auf allen ihren Kanälen über die Musikwettbewerbe. Während dem ganzen Fest wird die SRG mit einem eigenen Radio- und Fernsehstudio vor Ort sein und dem Publikum einen Einblick in den Festbetrieb gewähren. Im digitalen on-demand-Angebot der SRG werden über 30 Stunden Live-Übertragung der verschiedenen Blasmusikdarbietungen gezeigt. Ebenfalls zum Programm der SRG gehören vier moderierte Liveübertragungen. Mitten aus dem Geschehen des Musikfests werden je zwei mehrsprachige Radio- und Fernsehsendungen übertragen. Das Fest wird durch die SRG in Audio- und Video-Aufzeichnungen festgehalten, und auch über ihre Social-Media-Kanäle wird die SRG das Eidgenössische Musikfest in die Schweiz hinaustragen.

Engagement für die Musik über die Sprachgrenzen hinweg

Mit dem Engagement am Eidgenössischen Musikfest in Biel bietet die SRG Schweizer Musiktalenten jeden Alters eine Plattform und stärkt den überregionalen Zusammenhalt. Zudem steht ein solches Projekt ganz im Zeichen einer vermehrten, auch inhaltlichen Zusammenarbeit des Service public über die Regionen hinweg. So ist am Samstag von 11.00 bis 12.30 Uhr eine nationale Radiosendung geplant, die auf den Radiosendern der SRG in allen vier Sprachregionen ausgestrahlt wird. Zudem streamt die SRG über die gesamte Dauer des Eidgenössischen Musikfests die Parademusikwettbewerbe live - mehr als 30 Stunden werden über die digitalen Plattformen übertragen. Alle Regionaleinheiten der SRG begleiten das Musikfest sowie teilnehmende Formationen in Liveübertragungen und Spezialsendungen. Konkret: Die SRF Musikwelle berichtet in einer Spezialwoche bereits ab dem 10. Mai täglich über das Eidgenössische Musikfest. Ab Mittwoch, 13. Mai bis Sonntag, 17. Mai kommen dann jeden Tag Live-Einschaltungen vom Fest dazu. Auch RSI und RTS senden am Auffahrtsfreitag live vom Eidgenössischen Musikfest. Bereits im Vorfeld des Anlasses wurde am 9. Mai RTS Première - Le Kiosque à Musiques aus Biel ausgestrahlt, zu Gast waren diverse Exponenten des Eidgenössischen Musikfests. RTR überträgt die Parademusik als Livestream und berichtet in den Sendungen "Cuntrasts" und "Artg musical" in Radio und Fernsehen vom Musikfest. Cee-Roo, ein audiovisueller Künstler und Musiker aus Biel, wird der Sendung "Bella Musica" eine originelle Dimension verleihen. Am Donnerstag und Freitag wird er mit einem SRG-eTuktuk durch Biel fahren und Festivalbesucher:innen dazu einladen, verschiedene Blasinstrumente auszuprobieren. Diese Interaktionen, die gefilmt und aufgezeichnet werden, führen zu einer hybriden Videokapsel, die Dokumentation und Musik miteinander verbindet.

Am 23. Mai wird dann zu bester Sendezeit (18.10 bis 19.10 Uhr) die nationale TV-Sendung Bella Musica über das Eidgenössische Musikfest ausgestrahlt. Sie wird in allen vier Sprachregionen die Höhepunkte des Auffahrtswochenendes nochmals in Erinnerung rufen und im ersten Programm einem breiten Publikum vorstellen.