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Die SRG geht mit einem neuen interregionalen Radioprojekt auf Schweizreise

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Bern (ots)

Mit "Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Ils Auters - Le tour de Suisse" lanciert die SRG eine thematische Radio-Reise durch die Schweiz. An vier Sondertagen werden alle SRG-Sprachregionen gemeinsam das Jahresthema "Übergänge" aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dabei nimmt jede Sprachregion einmal die Rolle der Gastgeberin ein und präsentiert Live-Sendungen vor Ort, Reportagen aus den anderen Sprachregionen sowie eine abschliessende viersprachigen Abendsendung.

"Die Anderen. Les Autres, Gli Altri. Ils Auters - Le tour de Suisse" versucht die grundlegende Frage zu beantworten: Was trennt uns und was verbindet uns in der Schweiz? Mit authentischen Geschichten und Diskussionen lädt die SRG das Radio-Publikum ein, den Reichtum der mehrsprachigen und kulturell vielfältigen Schweiz zu entdecken - auf vier Etappen und in vier Sprachen.

Live-Sendungen den ganzen Tag über auf den ersten Radiokanälen von SRF, RTS, RSI und RTR lassen Zuhörer:innen in eine Sprachregion und ihr Tagesthema eintauchen. Zudem bringen Reporter:innen passende Beiträge aus ihrer Heimatregion mit, wodurch ein vielschichtiges, nationales Gesamtbild entsteht. Der krönende Abschluss ist jeweils eine viersprachige Abendsendung von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr, die auf allen vier Programmen ausgestrahlt wird. Sie macht die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Schweiz hör- und erlebbar.

"Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Die Anderen - Le tour de Suisse" gliedert sich in vier Sondertage, die jeweils einer Sprachregion und einem Tagesthema gewidmet sind:

25. März 2026 - Tessin: "An der Grenze" zu Italien, zwischen Kultur, Wirtschaft und Alltag der Grenzgänger.

27. Mai 2026 - Rumantschia: "Auf Brücken": Übergänge, die alpine Gemeinschaften verbinden.

18. September 2026 - Romandie: "Am Wasser": Entlang historischer Wasserwege und wissenschaftlicher Herausforderungen. Wie sich der Klimawandel auf das Wasser und auf unsere Leben am Wasser auswirkt.

18. November 2026 - Deutschschweiz: "In der Agglomeration": Der Ballungsraum als Ort der Begegnung und des Austauschs zwischen Stadt und Land.

"Le tour de Suisse" startet am 25. März im Tessin

Am ersten Sondertag, dem 25. März steht das Tessin und seine geografische und kulturelle Nähe zu Italien im Fokus. Den ganzen Tag über werden dazu Inhalte bei den ersten SRG-Radiostationen der vier Sprachregionen zu hören sein. Ausserdem senden Radio SRF 1, Rete Uno, RTS Première (von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr) und RTR (von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr) je eine Stunde live von der Grenze in Brusata (CH) / Bizzarone (IT).

Das Publikum lernt das Leben und den Alltag am Zoll kennen, kann Zollangestellten bei der Arbeit über die Schulter schauen und erfährt von Anwohner:innen mehr über kulturelle Grenzen. Zudem wird der Arbeitsalltag von Frontalieri und Grenzgänger:innen beleuchtet. Am Abend treffen sich die vier Reporter:innen aus den Sprachregionen im RSI-Studio in Comano, um in einer nationalen und viersprachigen Radiosendung die Höhepunkte des Tages Revue passieren zu lassen. Diese Sendung wird live von 20 Uhr bis 21 Uhr auf allen vier Sendern ausgestrahlt - ein Novum für die SRG.