SRG SSR

Gemütliche Sommerabende mit Dokumentationen auf Play Suisse

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Von Krähen und Luchsen, neuen Schulmodellen und Gewürzhändlern: Play Suisse startet mit einem bunten Mix an Dokumentationen in den Sommer. Die ab heute verfügbare Kollektion umfasst insgesamt zehn Titel, vier davon sind neu auf der SRG-Streaming-Plattform. Namentlich "Krähen - Nature is watching us", "Parallel lives", "Unser Vater" und "Loving Highsmith".

Mit der seit heute auf Play Suisse verfügbaren Kollektion "Bewegende Geschichten" steht gemütlichen Sommerabenden nichts mehr im Wege. Sei es mit Einblicken in die Welt der Tiere, die unterschiedlichen Lebenswelten auf dieser Erde oder bisher unerzählten Geschichten - für alle Interessen ist beim bunten Mix an Dokumentationen etwas mit dabei. Die Highlights der Kollektion sind die vier neuen Titel:

"Krähen - Nature is watching us" (2023) von Martin Schilt

Krähen sind eine der intelligentesten Spezies im Tierreich und das Tier, das uns Menschen am besten kennt. Sie beobachten die Menschen seit Urzeiten und haben die erstaunliche Fähigkeit, menschliche Gesichter zu unterscheiden. Ihr Wissen geben sie an ihre Nachkommen weiter. Sie verbergen hinter ihren neugierigen Blicken eine Chronik der Menschheit.

"Parallel Lives" (2021) von Frank Matter

In seiner Dokumentation geht Frank Matter den Lebensgeschichten von vier Menschen auf den Grund, die wie er, am 8. Juni 1964 geboren sind. Auch seine eigene Reise findet in der Erzählung seinen Platz und es entsteht ein Bild von fünf Menschen, dessen Biografien nicht unterschiedlicher sein könnten. Doch was ist es, was unsere Biografie bestimmt? Sind es die Menschen um uns herum oder vielleicht einfach Schicksal?

"Unser Vater" (2023) von Miklós Gimes

Der katholische Priester Toni schwängert in der Schweizer Provinz der 50er Jahre mehrere Frauen, bis ihm das Priesteramt entzogen wird. Daraufhin kauft sich Toni eine Pension, wird Wirt und setzt weitere Nachkommen in die Welt. Erst nach seinem Begräbnis lernen sich die sechs Kinder kennen. Sie brechen das Schweigen und Erzählen über ihre vaterlose Jugend und ihre tapferen Mütter.

"Loving Highsmith" (2022) von Eva Vitija

Patricia Highsmith hat mit ihren Romanen Bestseller geschrieben. Anhand von persönlichen Aufzeichnungen sowie Berichten ihrer Familie und Liebhaberinnen zeigt der Film das Leben der US-amerikanischen Krimiautorin - ihre Geheimnisse und Sehnsüchte wie auch Schmerz, Enttäuschung, Verletzung und Obsession.

Die zehn Titel in der neuen Kollektion

Nicht nur die neu auf Play Suisse verfügbaren Titel überzeugen mit spannenden Themen, auch die weiteren Inhalte der Kollektion bringen Abwechslung auf den Bildschirm. Unter anderem "Für immer Sonntag" (2022) über Rudys neues Leben als Rentner und "Der Luchs" (2021), die Geschichte über eine Luchsfamilie im Herzen des Jura. Die zehn Titel in der ab heute verfügbaren Kollektion "Bewegende Geschichten" sind: