Zweite Ausgabe des SRG-Radioprojekts "Chantez-vous Suisse?" am Röstigraben in Freiburg

Auch dieses Jahr heisst es wieder "Chantez-vous Suisse?". Die nationale Radiogruppe der SRG "Die Anderen - Les autres - Gli altri - Ils auters" bringt mit dem Radioprojekt zum zweiten Mal fünf Schweizer Musiker:innen zusammen - diesmal am Röstigraben in Freiburg. Eine Woche lang interpretieren sie Lieder aus allen vier Schweizer Sprachregionen neu und komponieren gemeinsam einen neuen Song. Der Höhepunkt bildet ein gemeinsames Konzert für die Öffentlichkeit in der Altstadt von Freiburg am Ende der Woche.

Vom 10. bis 14. Juni führt die SRG eine zweite Ausgabe des interregionalen Radioprojekts "Chantez-vous Suisse?" durch. Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe auf dem Gotthard, verbringen die fünf Musiker:innen die gemeinsame Woche dieses Jahr in der zweisprachigen Stadt Freiburg. Vier der Künstler:innen repräsentieren je eine Sprachregion der Schweiz, eine fünfte Person vertritt Menschen in der Schweiz mit Migrationshintergrund. Gemeinsam komponieren sie einen neuen, vier-, respektive fünfsprachigen Song, welcher die Mehrsprachigkeit der Schweiz verkörpert und inhaltlich thematisiert. Zusätzlich bringen alle Musiker:innen ein für ihre Sprachregion typisches Lied mit, welches während dieser Woche gemeinsam neu und mehrsprachig interpretiert wird. Das Projekt ermöglicht so einen kulturellen und musikalischen Einblick in die jeweiligen Sprachregionen und vermittelt deren Gemeinsamkeiten respektive Unterschiede. Den Abschluss der Woche bildet das Konzert am 14. Juni um 16 Uhr im "l'Atelier" in Freiburg, für welches man sich über das Anmeldeformular einschreiben kann.

Die deutschsprachige Schweiz wird durch den Zürcher Mundart Popmusiker Dom Sweden vertreten, die französischsprachige Schweiz durch die Sängerin und Komponistin Alizé Oswald von Nyon. Der Tessiner Sänger und Schlagzeuger Andrea Bignasca repräsentiert die italienischsprachige Schweiz und die Jazzsängerin und Komponistin Chiara Jacomet die rätoromanische Sprache. Die Schweiz mit Migrationshintergrund vertritt die aus Kenia stammende Sängerin und Künstlerin Claudia Masika, die seit 15 Jahren in der Schweiz lebt.

Sendezeiten

In Live-Sendungen berichten die vier ersten Radiokanäle der SRG (Radio SRF1, RTS La Première, Rete Uno und Radio RTR) direkt vom "l'Atelier" in Freiburg. Die Zuhörer:innen können so die Arbeit im "Musikcamp" mitverfolgen, die Musiker:innen kennenlernen und die Geschichten rund um den symbolträchtigen Röstigraben und die zweisprachige Stadt Freiburg miterleben. Der Schlusspunkt des Projektes ist das Konzert am 14. Juni um 16 Uhr im "l'Atelier" in Freiburg, welches in den Spezialsendungen ebenfalls thematisiert wird. Diese werden vom 10. bis 14. Juni zu folgenden Zeiten ausgestrahlt:

Radio SRF 1: 10. Juni von 10.00-11.00 Uhr; 11./12./14. Juni von 10.00-11.00 Uhr und 14.00 Uhr-15.00 Uhr

RTS La Première: Täglich von 20.00-21.00 Uhr

Radio RTR: Täglich von 11.00-12.00 Uhr

Rete Uno: Täglich von 13.0-14.00 Uhr

Zudem strahlen das "Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis" von Radio SRF, die Sendung "Die Woche in den Schweizer Sprachregionen" von SRF 4 News, wie auch die TV-Sendungen "Schweiz Aktuell" von SRF, die Nachrichtenmagazine von RTS, "Telesguard" von RTR und "Il Quotidiano" von RSI, Beiträge zum Radioprojekt aus.

Sonderkollektion "On chante Suisse" auf Play Suisse

Pünktlich zum Start Radioprojekts ist auf Play Suisse ab dem 10. Juni die Kollektion "On chante Suisse" verfügbar. Darin gibt es 13 Showcases ausgewählter Schweizer Musiktalente aus den vier Sprachregionen zu entdecken. Unter anderem von Andrea Bignasca, dem diesjährigen Vertreter der italienischsprachigen Schweiz bei "Chantez-Vous Suisse?" und La Nefera, die bei der letzten Ausgabe auf dem San Gottardo, die Menschen in der Schweiz mit Migrationshintergrund repräsentierte.