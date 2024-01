Sportdrama "School of Champions" auf Play Suisse

SRG SSR

Bern

Ehrgeiz, Liebe, Neid und Enttäuschung liegen an der renommierten österreichischen Ski-Akademie Gastein nahe beieinander. Dennoch kämpfen jedes Jahr Teenager aus der ganzen Welt um die begehrten Plätze im Ski-Internat. Nikki, Nawal, Luca, Daniela und Georg haben es geschafft, werden aber schon bald mit Leistungsdruck, harten Trainings und neuen Herausforderungen konfrontiert. Alle Folgen des Sportdramas "School of Champions", eine Koproduktion von SRF, ORF und BR, sind ab sofort auf der SRG-Streaming Plattform Play Suisse verfügbar.

Die Ski-Akademie Gastein ist eine Kaderschmiede von internationalem Ruf mit Abgänger:innen, die im professionellen Ski-Sport sehr erfolgreich sind. Pro Jahr schaffen es aber nur zehn Teenager an die renommierte Ausbildungsstätte. Gemeinsam mit fünf anderen Talenten schaffen es in diesem Jahr Nikki, der sportliche, aber undisziplinierte Sohn des Schulleiters Mark, Nawal, die fokussierte Rennfahrerin aus der Schweiz, Luca, ein junger introvertierter Südtiroler, Daniela, die lokale Rennhoffnung und Georg, der ruhige Münchner. Um ihren grossen Traum zu verwirklichen stellen sich die jungen Athlet:innen neben den harten Trainings auch zwischenmenschlichen Herausforderungen. Aber nicht nur die Athlet:innen stehen unter Druck - die finanzielle Lage des Internats und der kürzliche Tod eines Schülers bringt auch die Schulleitung an ihre Grenzen.

Die Serie "School of Champions" ist eine Produktion von Superfilm und Catpics für SRF, ORF und BR mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Land Salzburg. Das Sportdrama entstand unter der Regie von Dominik Hartl ("Beautiful Girl", "Tatort: Azra") und Johanna Moder ("High Performance - Mandarinen lügen nicht", "Waren einmal Revoluzzer"). Zu sehen sind unter anderem die Schweizerinnen Luna Mwezi als Nawal und Sarah Spale ("Wilder") als ihre Mutter, die nach dem Film "Platzspitzbaby" erneut als Mutter-Tochter-Duo vor der Kamera stehen. Weiter spielen Jakob Seeböck (Schulleiter), Josephine Ehlert (Cheftrainerin), Gregor Seberg (Chef der lokalen Seilbahnen und Miteigentümer der Schule), Simon Hatzl (Trainer) und Thomas Mraz (Vater einer Schülerin) in der Serie mit.

Alle acht Episoden von "School of Champions" sind ab sofort auf Deutsch mit französischen, italienischen und deutschen Untertiteln auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Auf SRF 2 werden am 3. und 4. Januar um 20.10 Uhr jeweils drei Folgen ausgestrahlt und am 5. Januar um 20.10 Uhr zwei Folgen.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.