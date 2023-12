SRG SSR

Der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat der SRG nimmt am 1. Januar 2024 seine Arbeit auf

Der neunköpfige Verwaltungsrat der SRG startet mit vier neuen Mitgliedern in die neue Amtsperiode 2024-2027. An seiner konstituierenden Sitzung hat er Verwaltungsrätin Giovanna Masoni Brenni zur Vizepräsidentin der SRG gewählt und seine vorberatenden Ausschüsse neu besetzt.

Vier neue Mitglieder im Verwaltungsrat

Die neue Zusammensetzung des neunköpfigen Verwaltungsrats (VR) der SRG per 1. Januar 2024 steht fest. Präsident Jean-Michel Cina und die Mitglieder Alice Sáchová-Kleisli, Sabine Süsstrunk, Ursula Gut-Winterberger und Vincent Augustin erhalten vier neue Kolleg:innen.

Die Regionalpräsident:innen nehmen von Amtes wegen Einsitz in den VR. Am 18. November wurde die ehemalige FDP-Vizebürgermeisterin von Lugano, Giovanna Masoni Brenni, zur Präsidentin der SSR.CORSI gewählt. Sie löst Luigi Pedrazzini ab. Der ehemalige Genfer FDP-Nationalrat Hugues Hiltpold wurde am 29. November zum Präsidenten der SSR.SR gewählt. Er folgt auf Mario Annoni. Andreas Häuptli, Geschäftsführer der TCS-Sektion Zürich, wurde am 5. Dezember zum neuen Regionalpräsidenten der SRG.D gewählt. Er bringt langjährige Erfahrungen aus der Medienbranche mit und löst Andreas Schefer ab.

Der Bundesrat bestimmt gemäss Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) zwei Mitglieder des SRG-VR. An seiner Sitzung vom 22. November hat er den Rechtsprofessor und ehemaligen Zürcher SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt zum neuen Verwaltungsrat der SRG ernannt. Vogt ersetzt Marc Furrer. Verwaltungsrätin Ursula Gut-Winterberger wurde vom Bundesrat für eine weitere Amtsperiode bestätigt.

Vizepräsidium gewählt und Ausschüsse neu besetzt

An seiner konstituierenden Sitzung vom 16. Dezember wurde Verwaltungsrätin Giovanna Masoni Brenni zur Vizepräsidentin der SRG gewählt. Weiter wurden die vorberatenden Ausschüsse des VR besetzt. Sie werden ihre Arbeit per 1. Januar 2024 unter folgendem Vorsitz aufnehmen: