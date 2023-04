EcoFlow Technology Inc.

Markteinführung von drei akkubetriebenen EcoFlow Smart Devices für zu Hause und unterwegs

München (ots/PRNewswire)

EcoFlow BLADE: weltweit erster Rasenkehr- und Mäh-Roboter mit KI-gesteuertem Kartierungssystem, Hinderniserkennung und modernem Rad-Design

EcoFlow GLACIER: weltweit erster portabler Kühl- und Gefrierschrank mit integriertem Eiswürfelbereiter und Plug-in-Akku

EcoFlow WAVE 2: branchenweit leistungsstärkstes kompaktes Klimagerät für den mobilen Einsatz zum Kühlen und Heizen

EcoFlow, führender Anbieter für portable und umweltfreundliche Energielösungen, erweitert sein Sortiment an intelligenten Geräten für den Einsatz zu Hause und unterwegs. Der neue Rasenmäher-Roboter BLADE, der portable Kühl- und Gefrierschrank GLACIER und das mobile Klimagerät WAVE 2 nutzen die hauseigene EcoFlow Akkutechnologie und bieten energieeffiziente Lösungen für Haus, Garten und im Outdoor-Bereich.

Als weltweit erster Rasenkehr- und Mäh-Roboter sorgt EcoFlow BLADE mit intelligenter Robotertechnik für eine komfortable, automatische Rasenpflege. Die tragbare Kühl-Gefrierkombination EcoFlow GLACIER kommt als weitere Weltneuheit mit integriertem Eiswürfelbereiter und herausnehmbarem Akku auf den Markt. EcoFlow WAVE 2 bietet die branchenweit schnellste Kühl- und Heizleistung in einem Akku-betriebenen Klimagerät zum Kühlen und Heizen.

Zum Marktstart von EcoFlow BLADE und EcoFlow GLACIER am 26. April werden die drei neuen Geräte im Rahmen eines Livestreams vorgestellt. EcoFlow WAVE 2 ist ab dem 15. Mai verfügbar. Die drei Geräte sind über die EcoFlow Website, bei Amazon und im Einzelhandel erhältlich.

Während der Entwicklungsphase erhielt EcoFlow insgesamt 15 Patente für die drei neuen Geräte. Im Rahmen der diesjährigen CES wurden die Smart Devices erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dort wurden EcoFlow BLADE und GLACIER als CES 2023 Innovation Awards Honorees ausgezeichnet.

„Unsere drei neuen Smart Devices BLADE, GLACIER und WAVE 2 profitieren von unserem gesamten Wissen als führender Anbieter portabler Energieversorgung", so Brian Essenmacher, Head of Business Development bei EcoFlow. „Sie erweitern das Angebotsspektrum von EcoFlow und sorgen für mehr Komfort zu Hause, unterwegs und im Outdoor-Bereich. Sie stehen zudem für unser Engagement, mit dem EcoFlow Ökosystem die Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Energie neu erfinden."

EcoFlow BLADE: Technologie für den perfekt gekehrten und geschnittenen Rasen

EcoFlow BLADE ist der branchenweit erste intelligente Rasenmäher-Roboter, der den Rasen nicht nur trimmt, sondern auch automatisch kehrt. Das spart bei der Rasenpflege Zeit und Mühe und sorgt für ein optimales Ergebnis.

Zur Erledigung seiner Arbeit nutzt BLADE eine sensorgetriebene Umfelderfassung auf Basis fortschrittlicher Light Detection and Ranging (LiDAR) Technologie. Die integrierte Kamera spürt Rasenabfälle wie Zweige und Laub auf, fegt sie im Auffangbehälter des Geräts zusammen.

Der neue Gartenhelfer ist mit Navigations-Kapazitäten und automatischer Routenplanung ausgestattet. Dank des LiDAR-Sensors, der integrieren Kamera sowie dem Positionierungssystem auf Basis von X-Vision Real Time Kinematic Navigation (RTK) arbeitet BLADE innerhalb eines festgelegten Bereichs, der zuvor virtuell in der EcoFlow App festgelegt wurde. Der Mähroboter arbeitet so vollkommen selbständig, auch ohne Anwesenheit seines Besitzers. Im Unterschied zu anderen Mährobotern kann auf physische Begrenzungsmarkierungen verzichtet werden.

Mit Hilfe der integrierten Technologie erfasst und umfährt BLADE bei seiner Gartenarbeit Hindernisse in seinem Arbeitsbereich. So ist dafür gesorgt, dass der Mäher nicht stecken bleibt, der Benutzer eingreifen muss oder der Rasen beschädigt wird. Seine großformatigen, omnidirektionalen Räder ermöglichen es ihm zudem Unebenheiten und Hindernisse, bis zu einer Höhe von 40 mm, zu überwinden.

Blade verfügt über 4G-Konnektivität und eine integrierte eSIM-Karte, um dem Nutzer des Geräts eine durchgängige Standortkontrolle zu ermöglichen. Der intelligente Mähroboter wird mit einer "3+1"-Jahres-Garantie und kostenlosem Zubehör-Austausch für die gesamte Produktlebensdauer geliefert.

EcoFlow GLACIER: bis zu 40 Stunden mobile Kühlung und integrierte Eiswürfelfunktion

EcoFlow GLACIER sorgt bei Veranstaltungen, beim Camping, im Urlaub und in der Freizeit für frische Lebensmittel und eisgekühlte Getränke. Die revolutionäre tragbare Kühl-Gefrierkombination ist mit einem integrierten Eiswürfelbereiter ausgestattet, ihr Akku ist abnehmbar.

Der leistungsstarke Akku verfügt über eine Kapazität von 298 Wattstunden (Wh). Mit einer einzigen Aufladung sorgt er für 40 Stunden Nonstop Kühlung oder 19 Stunden Tiefkühlung. Mittels integrierter Eiswürfelfunktion liefert GLACIER Erfrischung in Minutenschnelle: 18 Eiswürfel produziert die Kühl- und Gefrierbox in nur 12 Minuten. Zwei separate Aufbewahrungszonen sorgen mit unabhängiger Temperaturregelung für gleichzeitiges Kühlen und Gefrieren.

Glacier ist mit einem leistungsstarken Kompressor ausgestattet und kühlt im Max-Modus in nur 15 bis 20 Minuten von 30° C auf 0° C herunter. Alternativ sorgt der Eco-Modus für einen effizienten Betrieb mit reduziertem Stromverbrauch und damit für eine längere Laufzeit.

Die Kühl- und Gefrierbox lässt sich mit einem ausziehbaren Griff und integrierten Rädern bequem transportieren. GLACIER kann über seine eigentliche Funktion hinaus auch als mobiles Ladegerät für kleine elektronische Geräte wie Laptops und Telefone genutzt werden.

Als netzunabhängige Lösung bietet EcoFlow GLACIER maximale Flexibilität in der Handhabung. Das Gerät kann beliebig über Wechselstrom, ein Fahrzeugladegerät, via Solarmodul oder eine Stromtankstelle aufgeladen werden.

EcoFlow WAVE 2: leistungsstarkes Kühlen und Heizen für mehr Komfort zu Hause und unterwegs

Die mobile Klimaanlage EcoFlow WAVE 2 sorgt beim Camping im Zelt, im Wohnmobil oder Ferienhaus für mehr Behaglichkeit und Unabhängigkeit vom Wetter: An heißen Sommertagen bietet sie Kühlung, bei Kälte kommt sie als Heizgerät zum Einsatz. Als zweite Generation der WAVE-Serie von EcoFlow bietet WAVE 2 die branchenweit schnellste Kühl- und Heizleistung in einem Gerät dieser Art, mit 5100 BTU Kühl- und 6100 BTU Heizleistung bei einer Nutzfläche von 10 m².

WAVE 2 ist besonders kompakt: Das Gerät weist im Vergleich zum Vorgänger um 22 Prozent reduzierte Maße auf und lässt sich bequem transportieren und verstauen. Mit seinem 1159 Watt Zusatz-Akku bietet WAVE 2 bis zu acht Stunden Betriebszeit. Laufzeit und Leistung lasen sich über die EcoFlow App komfortabel kontrollieren und steuern. Dabei sorgen unterschiedliche Modi, darunter Eco, Sleeping und Fast, anpassbare Temperaturen und Einstellungen für einen Betrieb ganz nach persönlichem Bedarf.

Das mobile Klimagerät profitiert von EcoFlows Erfahrung im Bereich der tragbaren Stromversorgung. Das Gerät kann mit Wechselstrom, Gleichstrom, via Generator oder Solarzellen aufgeladen werden und bietet damit Flexibilität und Komfort für zuhause und für unterwegs. Der Anschluss an eine tragbare EcoFlow Stromquelle ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden. Über den Solareingang mit bis zu 400 W versorgen erneuerbare Energien das Gerät und unterstützen damit einen nachhaltigen, netzunabhängigen Lebensstil.

Verfügbarkeit und Preise

Der offizielle Live-Stream zur Launch-Veranstaltung für alle drei Smart Devices findet am 26. April um 20:00 Uhr CET statt.

EcoFlow BLADE ist ab dem 26. April zum Preis von 2.999 EUR erhältlich. Der Auffangbehälter kann separat für 799 EUR erworben werden. Das Bundle bestehend aus EcoFlow BLADE und Auffangbehälter wird für 3.699 EUR angeboten.

EcoFlow GLACIER ist ab dem 26. April zum Preis von 1.199 EUR erhältlich. Der 298 Wh Zusatz-Akku ist separat zum Preis von 299 EUR verfügbar. Das Bundle bestehend aus EcoFlow GLACIER und 298 Wh Zusatz-Akku wird für 1.399 EUR angeboten.

EcoFlow WAVE 2 ist ab dem 15. Mai zum Preis von 1.199 EUR verfügbar. Der 1159 Wh Zusatz-Akku ist separat für 899 EUR erhältlich. Das Bundle bestehend aus EcoFlow WAVE 2 und 1159 Wh Zusatz-Akku wird für 1.999 EUR angeboten.

EcoFlow POWERSTREAM

Darüber hinaus wird EcoFlow in Kürze ein weiteres Produkt ankündigen: EcoFlow POWERSTREAM ist die weltweit erste Balkonsolaranlage mit tragbarem Stromspeicher, die im Mai auf den Markt kommen wird. Weitere Details folgen demnächst.

About EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt mit Energie zu versorgen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Energiebegleiter für Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt zu werden, der zugängliche und erneuerbare Energielösungen für zu Hause, im Freien und an mobilen Orten bietet. Heute hat EcoFlow mit operativen Hauptsitzen in den USA, Deutschland und Japan mehr als 2 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit unterstützt.

