Play Suisse: "Tschugger" geht in die dritte Runde

Pirmin und Bax - das unschlagbare Team im Kampf gegen das Verbrechen ist zurück: Die 3. Staffel der Polizeikomödie "Tschugger", eine Koproduktion von SRF und Shining Film, ist ab Sonntagabend, dem 19. November auf Play Suisse verfügbar. Zudem gibt es neu die Krimikomödie "Der Bestatter - Der Film" sowie weitere Krimis und Komödien mit Mike Müller auf der SRG-Streaming-Plattform zu entdecken.

Tschugger und Flics - Passt das zusammen? Aufgrund der Zusammenlegung der beiden Polizeiposten teilen sich die Oberwalliser Polizisti:innen und die Flics aus dem Unterwallis neu ein Büro. Während Pirmin das Elterndasein geniesst, versucht Bax sich ausserhalb des Wallis eine Existenz aufzubauen. Doch der vermeintliche Frieden im Leben der Tschugger ist nur von kurzer Dauer: Ein verstecktes Testament und zwei Morde rufen die beiden Chaos-Ermittler wieder auf den Plan. Können sie die Schweiz (einmal mehr) retten?

Die dritte Staffel der SRF-Polizeikomödie "Tschugger" von Mats Frey und David Constantin wurde von Sophie Toth von der in Zürich ansässigen Shining Film produziert. Die Drehbücher wurden im Writer's Room unter der Leitung von David Constantin und Johannes Bachmann, die auch Regie führten, sowie den Autor:innen Jelena Vujovic, Fiona Schreier, Pascal Glatz, Christian Wehrlin und Arnold H. Bucher entwickelt. Hinter der Kamera stand Rafael Kistler. In den Hauptrollen sind erneut Dragan Vujic (Tschugger Pirmin), Anna Rossinelli (Bundespolizistin Annette) und David Constantin (Tschugger Bax) zu sehen. Neu dabei ist das vor allem in der Westschweiz als "Vincent et Vincent" bekannte Comedy-Duo Vincent Kucholl (Flic Jean-Pierre) und Vincent Veillon (Flic Jean-Claude).

Die Polizeikömodie "Tschugger" ist ab Sonntagabend, dem 19. November auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Auf Schweizerdeutsch mit deutschen, französischen und italienischen Untertiteln. Die Fernsehausstrahlung der fünfteiligen dritten Staffel startet am selben Sonntagabend um 20:05 Uhr auf SRF 1 mit einer Doppelfolge.

Mike Müller in "Der Bestatter - Der Film" und weiteren Krimis und Komödien

Mehr Komödien und Krimis gibt es in der Mike Müller gewidmeten Kollektion "Mike Müller - Der König des Schweizer Kabaretts" zu entdecken. Das Highlight ist die neu auf Play Suisse verfügbare Krimikomödie "Der Bestatter - Der Film". Darin wird der mittlerweile pensionierte Bestatter Luc Conrad (Mike Müller) Zeuge eines unnatürlichen Todes und entschliesst sich, einen letzten Fall zu lösen. Mit von der Partie sind auch der Nachwuchs-Bestatter Fabio Testi, Kantonspolizist Dörig, die inzwischen zur Polizeichefin avancierte Annamaria Giovanoli und Gerichtsmediziner Semmelweis. Insgesamt umfasst die Kollektion zehn Meilensteine aus Mike Müllers Karriere:

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.