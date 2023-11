SRG SSR

Die Schweizer Mehrsprachigkeit im Zentrum bei der SRG und Movetia

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Während der ersten nationalen Austauschwoche, die vom 13. bis 17. November stattfindet, reisen über 2000 Schüler:innen aus der ganzen Schweiz über die Sprachgrenzen des Landes. Diese Begegnungswoche soll die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für die Schweiz unterstreichen. Die SRG unterstützt die Woche als Medienpartnerin und führt aus dem Anlass nach zehn Jahren erneut einen Moderationsaustausch zwischen den Unternehmenseinheiten durch.

Vom 13. bis 17. November findet die erste nationale Austauschwoche statt. Über 2000 Schüler:innen aus der ganzen Schweiz werden die Sprachgrenzen des Landes überwinden. Ob Exkursion, Gegenbesuch, Workshops oder virtuelle Aktivität: Den über 100 teilnehmenden Klassen werden diverse Möglichkeiten zur Begegnung geboten. So können Fremdsprachen angewendet und gleichzeitig das gegenseitige Verständnis, der nationale Zusammenhalt und die Wertschätzung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Schweiz gefördert werden. Eine Übersicht aller Aktivitäten gibt es auf der Karte.

Am Montag, 13. November, eröffnen Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und Nationalratspräsident Martin Candinas die Woche gleichzeitig in Zürich und Prangins, den beiden Standorten des Schweizerischen Nationalmuseums. Die Austauschwoche wurde im Rahmen des 175-jährigen Jubiläums der Bundesverfassung initiiert - organisiert durch Movetia, die nationale Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität, in Zusammenarbeit mit den Kantonen und von der SRG als Medienpartnerin unterstützt.

Moderationsaustausch bei SRF, RTS und RTR

Die SRG verbindet die Sprachregionen mit ihrem Angebot tagtäglich. Anlässlich der nationalen Austauschwoche mit einem besonderen Projekt: Nach zehn Jahren findet erneut ein Moderator:innen-Austausch zwischen den SRG-Unternehmenseinheiten statt. Am Dienstag, 14. November, tauschen die "Tagesschau"-Moderatorin Andrea Vetsch (SRF) und "19h30"-Moderatorin Fanny Zürcher (RTS) für einen Abend ihre Plätze. Zwei Tage später, am 16. November, moderiert Oceana Galmarini (SRF) die RTR-Sendung "Telesguard" und Livio Chistell (RTR) steht dafür bei der SRF-Sendung "Schweiz aktuell" vor der Kamera.

Zudem hat SRF School zwei Klassen der Primarschule bei einem Austausch zwischen Bellach (Solothurn) und Neuenburg begleitet. Die Reportage über den gemeinsamen Besuch des Naturmuseums ist ab dem 13. November auf SRF school zu sehen.

Die Mehrsprachigkeit der Schweiz bei der SRG

Urchige Bräuche, klangvolle Dialekte, unterschiedliche Lebensstile - Die kulturellen und sprachlichen Eigenheiten machen die Schweiz einzigartig. Die SRG orientiert sich an den vielfältigen Bedürfnissen der Schweizer Bevölkerung und macht diese grosse Vielfalt im breiten Angebot von SRF, RSI, RTR und RTS sichtbar. Sei dies in der Information, Kultur, Bildung, Sport oder Unterhaltung. Und auch auf Play Suisse spielt die Mehrsprachigkeit eine grosse Rolle: Mit ihrem reichen Angebot an Schweizer Serien wie "Tschugger" oder "Metta da fein", die auf Deutsch, Französisch und Italienisch, teilweise auch auf Rätoromanisch verfügbar sind, erreicht die SRG-Streaming-Plattform alle Sprachregionen.